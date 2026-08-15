В Хмельницкой области накануне Дня Независимости отдельные категории граждан получат разовую денежную помощь. Размер выплат составит от 450 до 3100 гривен — в зависимости от статуса получателя.

Денежная помощь в Хмельницкой области будет поступать и ко Дню Независимости — Пенсионный фонд Украины подготовил разовые доплаты для целого ряда категорий жителей региона. Деньги получат ветераны, люди с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших защитников и другие льготники.

Как сообщает «Дім» со ссылкой на Пенсионный фонд, выплаты состоятся до 24 августа. Их размер будет колебаться от 450 до 3100 гривен — в зависимости от того, к какой именно категории принадлежит получатель. Средства поступят на банковские счета или через отделения «Укрпочты».

Кто и сколько получит: полный перечень категорий

Пенсионный фонд утвердил шесть уровней выплат. Наибольшую сумму — 3100 гривен — получат украинцы, имеющие особые заслуги перед Родиной, а также лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концлагерей и гетто I группы.

Второй уровень — 2900 гривен — предусмотрен для лиц с инвалидностью вследствие войны и бывших малолетних узников концлагерей II группы. Еще 2700 гривен выплатят тем же категориям, но с III группой инвалидности.

По 1000 гривен начислят участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания и детям, которые там родились.

Женам и мужьям погибших ветеранов, павших Защитников и Защитниц Украины, которые не вступили в повторный брак, выплатят 650 гривен. Наименьшую доплату — 450 гривен — получат участники войны, бывшие узники концлагерей, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, а также дети партизан и подпольщиков.

Как получить выплату: автоматически или по заявлению

Большинству получателей в Хмельницкой области средства начислят автоматически — без каких-либо дополнительных обращений. Это касается тех, чей статус уже подтвержден в базе данных Пенсионного фонда. Проверить начисления можно в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ или обратившись в ближайший сервисный центр.

Если же человек имеет право на помощь, но не является пенсионером и не состоит на учете в ПФУ, ему необходимо подать заявление. Для этого следует обратиться в любое отделение Пенсионного фонда в Хмельницкой области — лично или через уполномоченного представителя. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий соответствующий льготный статус.

Важно: никаких целевых ограничений по расходованию этих средств законодательство не устанавливает. Как пояснил адвокат Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина, полученные деньги можно потратить на любые нужды — в том числе и на оплату коммунальных услуг.

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