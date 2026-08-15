Національний банк послабив валютні обмеження, і державний Ощадбанк уже застосовує нові ліміти. Розповідаємо, які суми тепер доступні для купівлі валюти, зняття готівки та розрахунків за кордоном.

Ліміти на перекази з картки на картку — не єдине, що змінилося для українців у серпні. Державний Ощадбанк почав застосовувати нові правила валютних операцій після того, як Національний банк суттєво послабив обмеження. Як повідомляє Новини.LIVE, ліміт на купівлю безготівкової валюти зріс у чотири рази, а на зняття готівки та розрахунки за кордоном із гривневих рахунків — удвічі.

У Нацбанку пояснили, що головна мета змін — підтримати українців, які вимушено перебувають за кордоном, і розширити можливості для тих, хто лишається вдома. Пакет валютної лібералізації також містить зміни для бізнесу та фінансового сектору.

Які ліміти тепер діють в Ощадбанку

Нацбанк уточнив: йдеться саме про послаблення, а не про скасування обмежень воєнного стану. Тому для кожної операції ліміти різні — вони залежать від інструменту, періоду та граничної суми. Ось повний перелік, який тепер застосовує державний банк:

до 200 000 грн на місяць — купівля іноземної валюти в безготівковій формі;

до 200 000 грн на день — зняття готівкової валюти з валютних рахунків в Україні та за кордоном;

до 200 000 грн — розрахунки за кордоном гривневими картками;

до 200 000 грн щомісяця — перекази в іноземній валюті з рахунку на рахунок, зокрема SWIFT;

до 500 000 грн на місяць — розрахунки за оренду житла за кордоном;

до 140 000 грн щомісяця — зняття готівки за кордоном із корпоративних платіжних карток;

до 400 000 грн на місяць — розрахунки за кордоном корпоративними картками, відкритими в національній валюті.

Що робити, щоб банк не заблокував платіж

Через те що ліміти відрізняються залежно від операції, перед валютним переказом чи оплатою варто перевіряти граничну суму. Якщо операція не відповідатиме встановленим правилам, банк може її заблокувати. Найпростіший спосіб — перевірити актуальні ліміти в застосунку «Мобільний Ощад» або у відділенні перед тим, як переказувати велику суму за кордон.

У банку підтвердили, що клієнти Ощадбанку вже можуть скористатися оновленнями. Найбільший ліміт — 500 000 грн на місяць — стосується розрахунків за оренду житла за кордоном, що особливо актуально для українців, які перебувають в інших країнах.

Також Politeka повідомляла, "Дія.Картка" для дитячих виплат на Житомирщині: як відкрити рахунок "Турбота про дитину".