На Івано-Франківщині прихисток отримують понад 110 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Підтримка переселенців на Івано-Франківщині виходить на новий рівень — регіон презентував власний досвід захисту прав ВПО на засіданні, організованому Офісом Омбудсмана спільно з Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Засідання Експертної ради з питань захисту громадян, які постраждали від збройної агресії, відбулося під головуванням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Учасники обговорили результати третього раунду загальнонаціонального опитування щодо захисту внутрішньо переміщених осіб і напрацювали практичні рекомендації.

Івано-Франківщину на зустрічі представляли заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила Сірко та керівниця управління соціальної підтримки ВПО департаменту соцполітики ОДА Галина Пасічник. Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.

Забезпечення доступу до соціальних послуг, належний соціальний захист та реалізація права на допомогу — це не привілеї, це гарантовані державою права. Людмила Сірко

Скільки переселенців прихистило Прикарпаття

Наразі Прикарпаття надає прихисток понад 110 тисячам внутрішньо переміщених осіб. У 52 територіальних громадах області розроблені та діють спеціалізовані програми підтримки ВПО.

За підтримки міжнародних партнерів в області створили цифровий довідник. Він містить відомості про 50 місць тимчасового проживання, дорожню карту ЦНАПів, центрів життєстійкості, а також закладів медицини й освіти.

Окремо в регіоні розвивають спеціалізований догляд: працюють чотири надавачі послуг підтриманого проживання, триває розгортання додаткових ліжко-місць для людей з інвалідністю та осіб поважного віку.

Як переселенцям отримати підтримку на Прикарпатті

В області діють 38 рад ВПО, які є партнерами органів влади на місцях. Звернутися по допомогу можна через ЦНАПи, центри життєстійкості та місцеві програми підтримки у своїй громаді — перелік локацій зібрано у цифровому довіднику.

Наприкінці зустрічі учасники підкреслили, що ключем до розв'язання проблем переселенців залишається тісна співпраця державних інституцій, місцевого самоврядування та міжнародних гуманітарних місій.

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