У Чернігові 17 та 18 серпня через відключення електропостачання тимчасово зміниться робота громадського транспорту: тролейбусні маршрути № 7А та № 10 не курсуватимуть, а частина автобусних — змінить схему руху.

Відключення світла у Чернігівській області торкнуться й громадського транспорту — 17 та 18 серпня у Чернігові частина маршрутів тимчасово не працюватиме або змінить схему руху. Про тимчасові зміни в роботі громадського транспорту через знеструмлення попередила пресслужба Чернігівської міської ради.

Які тролейбусні маршрути не курсуватимуть

Найбільше зміни зачеплять електротранспорт. Через відключення електропостачання тролейбусні маршрути № 7А та № 10 у зазначені дні курсувати не будуть. Пасажирам, які щодня ними користуються, радять заздалегідь продумати альтернативний маршрут.

Як працюватимуть автобусні маршрути

Частину напрямків натомість обслуговуватимуть автобуси. Маршрут № 8Т працюватиме за скороченою схемою «Незалежності — Діагностичний центр», а маршрут № 9Т — за схемою «Автозавод — Лижна база». На маршруті № 11 також курсуватимуть автобуси замість звичного транспорту.

Що робити пасажирам

Без змін працюватимуть маршрути № 2, № 3 та № 4 — ними можна скористатися у звичному режимі. У міській раді просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок і перепрошують за можливі незручності. Актуальну інформацію про роботу транспорту варто відстежувати на офіційних ресурсах Чернігівської міської ради.

Нагадаємо, зміни діятимуть лише два дні — 17 та 18 серпня. Після стабілізації електропостачання транспорт має повернутися до звичного графіка роботи.

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