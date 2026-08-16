Рада у справах внутрішньо переміщених осіб при Запорізькій ОВА запустила онлайн-опитування, щоб з'ясувати реальні потреби переселенців. Відповіді використають, аби визначити пріоритетні напрями гуманітарної допомоги та підтримки ВПО в регіоні.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі — не єдиний напрям підтримки: Рада у справах внутрішньо переміщених осіб при Запорізькій ОВА запустила онлайн-опитування, щоб з'ясувати реальні потреби переселенців і визначити, якої гуманітарної допомоги вони потребують найбільше.

Про старт опитування повідомило видання «Справжнє» з посиланням на Раду у справах ВПО при Запорізькій обласній військовій адміністрації. Головна мета — визначити актуальні потреби переселенців та пріоритетні напрями їхньої підтримки.

Долучитися запрошують внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Запорізької області. Організатори хочуть з'ясувати, з якими труднощами стикаються переселенці та якої саме допомоги вони потребують насамперед.

Окремим блоком в анкеті питають про стан інтеграції ВПО у територіальних громадах — чи вдалося переселенцям влаштуватися на новому місці, знайти житло, роботу та доступ до послуг.

Зібрані відповіді планують використати під час підготовки пропозицій і рекомендацій для розробки та вдосконалення регіональних і місцевих програм підтримки ВПО. Тобто результати опитування безпосередньо вплинуть на те, які види допомоги запровадять у Запорізькій області.

Організатори закликають органи влади та місцевого самоврядування, територіальні громади, ради ВПО, а також гуманітарні, благодійні та громадські організації долучитися до поширення анкети серед переселенців.

Як пройти опитування

Анкета налічує 22 сторінки, пройти її можна онлайн у будь-який зручний час. Жодних обмежень за віком чи місцем проживання в межах області не встановлено — запрошують усіх ВПО, які зараз живуть на Запоріжжі.

Посилання на опитування поширюють через органи влади, громади та ради ВПО, тож знайти його можна через офіційні канали Ради у справах ВПО при Запорізькій ОВА або в місцевих громадах.

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