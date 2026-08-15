Допомогу переселенцям на Івано-Франківщині доповнюють нові комунальні зміни: у Долині з вересня споживачам почнуть окремо нараховувати абонентську плату за водопостачання та водовідведення. Ця сума з'явиться в платіжках незалежно від того, скільки води фактично використало домогосподарство.

Про запровадження плати повідомило КП «Водоканал» Долинської міської ради, передає «Інформатор Калуш». Підприємство наголошує: абонентська плата не є оплатою за фактично спожитий обсяг води, її нараховуватимуть окремо, відповідно до вимог законодавства.

Залежно від того, які саме послуги отримує споживач, передбачено три варіанти нарахувань:

40,54 грн на місяць з ПДВ — обслуговування без витрат на заміну вузлів обліку (по 20,27 грн на водопостачання та водовідведення);

на місяць з ПДВ — обслуговування без витрат на заміну вузлів обліку (по 20,27 грн на водопостачання та водовідведення); 53,64 грн на місяць з ПДВ — обслуговування з урахуванням заміни вузлів обліку (33,37 грн на воду та 20,27 грн на водовідведення);

на місяць з ПДВ — обслуговування з урахуванням заміни вузлів обліку (33,37 грн на воду та 20,27 грн на водовідведення); 33,37 грн на місяць з ПДВ — лише централізоване водовідведення, якщо людина самостійно обліковує одну послугу.

Звільнять від абонентської плати лише тих, хто технічно від'єднався від систем централізованого водопостачання та водовідведення. Усім іншим споживачам рекомендують звернути увагу на відповідні зміни в платіжних документах уже з вересня.

Водночас «Водоканал» подав на розгляд виконавчого комітету Долинської міськради розрахунки нових тарифів на 2026 рік: пропонують 36 грн за кубометр водопостачання та 48 грн за кубометр водовідведення (обидва з ПДВ). Загальне зростання порівняно з чинними тарифами — 37,7%.

Серед причин перегляду тарифів називають збільшення обсягу реалізації води на 42,96%, зростання вартості електроенергії та її розподілу, вищі витрати на оплату праці, соціальні відрахування, реагенти й паливно-мастильні матеріали.

Що робити споживачам

Абонентська плата нараховується автоматично і з'явиться в платіжках уже з вересня. Якщо у вас стоїть вузол комерційного обліку, який потребує обслуговування чи заміни, варто уточнити в КП «Водоканал», за яким із тарифів вам нараховуватимуть плату — 40,54 грн чи 53,64 грн на місяць. Тим, хто від'єднався від централізованих мереж, слід переконатися, що це зафіксовано, аби уникнути зайвих нарахувань.

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