Допомогу переселенцям на Івано-Франківщині доповнюють нові комунальні зміни: у Долині з вересня споживачам почнуть окремо нараховувати абонентську плату за водопостачання та водовідведення. Ця сума з'явиться в платіжках незалежно від того, скільки води фактично використало домогосподарство.

Про запровадження плати повідомило КП «Водоканал» Долинської міської ради, передає «Інформатор Калуш». Підприємство наголошує: абонентська плата не є оплатою за фактично спожитий обсяг води, її нараховуватимуть окремо, відповідно до вимог законодавства.

Залежно від того, які саме послуги отримує споживач, передбачено три варіанти нарахувань:

  • 40,54 грн на місяць з ПДВ — обслуговування без витрат на заміну вузлів обліку (по 20,27 грн на водопостачання та водовідведення);
  • 53,64 грн на місяць з ПДВ — обслуговування з урахуванням заміни вузлів обліку (33,37 грн на воду та 20,27 грн на водовідведення);
  • 33,37 грн на місяць з ПДВ — лише централізоване водовідведення, якщо людина самостійно обліковує одну послугу.

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Звільнять від абонентської плати лише тих, хто технічно від'єднався від систем централізованого водопостачання та водовідведення. Усім іншим споживачам рекомендують звернути увагу на відповідні зміни в платіжних документах уже з вересня.

Водночас «Водоканал» подав на розгляд виконавчого комітету Долинської міськради розрахунки нових тарифів на 2026 рік: пропонують 36 грн за кубометр водопостачання та 48 грн за кубометр водовідведення (обидва з ПДВ). Загальне зростання порівняно з чинними тарифами — 37,7%.

Серед причин перегляду тарифів називають збільшення обсягу реалізації води на 42,96%, зростання вартості електроенергії та її розподілу, вищі витрати на оплату праці, соціальні відрахування, реагенти й паливно-мастильні матеріали.

Що робити споживачам

Абонентська плата нараховується автоматично і з'явиться в платіжках уже з вересня. Якщо у вас стоїть вузол комерційного обліку, який потребує обслуговування чи заміни, варто уточнити в КП «Водоканал», за яким із тарифів вам нараховуватимуть плату — 40,54 грн чи 53,64 грн на місяць. Тим, хто від'єднався від централізованих мереж, слід переконатися, що це зафіксовано, аби уникнути зайвих нарахувань.

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