КП «Водоканал» Долинского горсовета с сентября будет начислять абонентскую плату отдельно от потребленной воды.

Помощь переселенцам в Ивано-Франковской области дополняют новые коммунальные изменения: в Долине с сентября потребителям начнут отдельно начислять абонентскую плату за водоснабжение и водоотведение. Эта сумма появится в платежках независимо от того, сколько воды фактически использовало домохозяйство.

О введении платы сообщило КП «Водоканал» Долинского городского совета, передает «Інформатор Калуш». Предприятие подчеркивает: абонентская плата не является оплатой за фактически потребленный объем воды, ее будут начислять отдельно, согласно требованиям законодательства.

В зависимости от того, какие именно услуги получает потребитель, предусмотрено три варианта начислений:

40,54 грн в месяц с НДС — обслуживание без расходов на замену узлов учета (по 20,27 грн на водоснабжение и водоотведение);

в месяц с НДС — обслуживание без расходов на замену узлов учета (по 20,27 грн на водоснабжение и водоотведение); 53,64 грн в месяц с НДС — обслуживание с учетом замены узлов учета (33,37 грн на воду и 20,27 грн на водоотведение);

в месяц с НДС — обслуживание с учетом замены узлов учета (33,37 грн на воду и 20,27 грн на водоотведение); 33,37 грн в месяц с НДС — только централизованное водоотведение, если человек самостоятельно учитывает одну услугу.

От абонентской платы освободят только тех, кто технически отключился от систем централизованного водоснабжения и водоотведения. Всем остальным потребителям рекомендуют обратить внимание на соответствующие изменения в платежных документах уже с сентября.

Одновременно «Водоканал» подал на рассмотрение исполнительного комитета Долинского горсовета расчеты новых тарифов на 2026 год: предлагают 36 грн за кубометр водоснабжения и 48 грн за кубометр водоотведения (оба с НДС). Общий рост по сравнению с действующими тарифами — 37,7%.

Среди причин пересмотра тарифов называют увеличение объема реализации воды на 42,96%, рост стоимости электроэнергии и ее распределения, более высокие расходы на оплату труда, социальные отчисления, реагенты и горюче-смазочные материалы.

Что делать потребителям

Абонентская плата начисляется автоматически и появится в платежках уже с сентября. Если у вас стоит узел коммерческого учета, который требует обслуживания или замены, стоит уточнить в КП «Водоканал», по какому из тарифов вам будут начислять плату — 40,54 грн или 53,64 грн в месяц. Тем, кто отключился от централизованных сетей, следует убедиться, что это зафиксировано, чтобы избежать лишних начислений.

Ранее Politeka сообщала, в Ивано-Франковской области вводят дополнительные проверки жилья переселенцев.

Также Politeka сообщала, цены на топливо в Ивано-Франковской области резко выросли.

Как сообщала Politeka, в Ивано-Франковской области предупредили о новой мошеннической схеме якобы от ООН.