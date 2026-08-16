Тарифи мобільного зв'язку в Україні змінюються щомісяця, однак lifecell вирішив дати абонентам можливість зафіксувати вартість послуг на тривалий період. Оператор запустив акцію "Захищені ціни", яка дозволяє користуватися зв'язком та інтернетом без ризику подорожчання аж до 31 грудня 2027 року.

Як повідомляє Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт lifecell, акційна пропозиція діє з 1 липня по 31 жовтня 2026 року. Тобто в абонентів є ще понад два місяці, щоб обрати вигідний пакет і зафіксувати його вартість на півтора року вперед.

Під дію "Захищених цін" підпадають одразу кілька категорій тарифів. Усі лінійки "Лайфсет" — від бюджетного S до максимального XL — не подорожчають до кінця 2027 року. Також фіксована ціна діє на домашній інтернет за тарифом "Інет" в рамках акції "Інет дома" — це пакети "Е", "Док", "Джи", "Дабл", "Гиг" і "Гиг Про". Крім того, без змін залишаться ціни на домашній інтернет за умовами "Інет дома+" з пакетами "Джи", "Гиг Про", "Е", "Док", "Дабл" і "Гиг".

Пропозиція охоплює не лише мобільний зв'язок — до неї входять домашній інтернет і телебачення. По суті, це повний набір цифрових послуг оператора, і абонент отримує гарантію, що платіжка не зросте до кінця наступного року.

"Акція "Захищені ціни" допоможе планувати витрати на домашній інтернет, мобільний зв'язок і телебачення та бути впевненими у вартості послуг на тривалий період", — пояснили в компанії.

Мобільний зв'язок під час відключень світла

Фіксована ціна на зв'язок — не єдине, що турбує українців. Міністерство цифрової трансформації розглядає можливість посилення вимог до резервного живлення базових станцій. Наразі близько 92% станцій здатні працювати без електрики до 8 годин, однак у Мінцифри хочуть збільшити цей показник до кількох діб.

Перед ухваленням рішення планують провести консультації з операторами, адже забезпечення високого рівня автономності потребує значних інвестицій. Для абонентів це означає, що в майбутньому зв'язок має стати стабільнішим навіть в умовах тривалих блекаутів.

Як підключити "Захищені ціни"

Щоб скористатися акцією, достатньо активувати один із перелічених тарифних планів у період до 31 жовтня 2026 року. Зробити це можна через офіційний сайт lifecell, мобільний додаток оператора або в найближчому магазині мережі. Жодних додаткових заяв чи документів не потрібно — фіксація ціни відбувається автоматично після підключення відповідного пакета.

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