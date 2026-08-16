Тарифы мобильной связи в Украине меняются ежемесячно, однако lifecell решил дать абонентам возможность зафиксировать стоимость услуг на длительный период. Оператор запустил акцию "Защищенные цены", которая позволяет пользоваться связью и интернетом без риска подорожания вплоть до 31 декабря 2027 года.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт lifecell, акционное предложение действует с 1 июля по 31 октября 2026 года. То есть у абонентов есть еще более двух месяцев, чтобы выбрать выгодный пакет и зафиксировать его стоимость на полтора года вперед.

Под действие "Защищенных цен" подпадают сразу несколько категорий тарифов. Все линейки "Лайфсет" — от бюджетного S до максимального XL — не подорожают до конца 2027 года. Также фиксированная цена действует на домашний интернет по тарифу "Инет" в рамках акции "Инет дома" — это пакеты "Е", "Док", "Джи", "Дабл", "Гиг" и "Гиг Про". Кроме того, без изменений останутся цены на домашний интернет по условиям "Инет дома+" с пакетами "Джи", "Гиг Про", "Е", "Док", "Дабл" и "Гиг".

Предложение охватывает не только мобильную связь — в него входят домашний интернет и телевидение. По сути, это полный набор цифровых услуг оператора, и абонент получает гарантию, что платежка не вырастет до конца следующего года.

"Акция "Защищенные цены" поможет планировать расходы на домашний интернет, мобильную связь и телевидение и быть уверенными в стоимости услуг на длительный период", — пояснили в компании.

Мобильная связь во время отключений света

Фиксированная цена на связь — не единственное, что беспокоит украинцев. Министерство цифровой трансформации рассматривает возможность усиления требований к резервному питанию базовых станций. Сейчас около 92% станций способны работать без электричества до 8 часов, однако в Минцифры хотят увеличить этот показатель до нескольких суток.

Перед принятием решения планируют провести консультации с операторами, ведь обеспечение высокого уровня автономности требует значительных инвестиций. Для абонентов это означает, что в будущем связь должна стать стабильнее даже в условиях длительных блэкаутов.

Как подключить "Защищенные цены"

Чтобы воспользоваться акцией, достаточно активировать один из перечисленных тарифных планов в период до 31 октября 2026 года. Сделать это можно через официальный сайт lifecell, мобильное приложение оператора или в ближайшем магазине сети. Никаких дополнительных заявлений или документов не требуется — фиксация цены происходит автоматически после подключения соответствующего пакета.

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