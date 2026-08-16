Совет по делам внутренне перемещенных лиц при Запорожской ОВА запустил онлайн-опрос, чтобы выяснить реальные потребности переселенцев. Ответы используют, чтобы определить приоритетные направления гуманитарной помощи и поддержки ВПЛ в регионе.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье — не единственное направление поддержки: Совет по делам внутренне перемещенных лиц при Запорожской ОВА запустил онлайн-опрос, чтобы выяснить реальные потребности переселенцев и определить, какая гуманитарная помощь им нужна больше всего.

О старте опроса сообщило издание «Справжнє» со ссылкой на Совет по делам ВПЛ при Запорожской областной военной администрации. Главная цель — определить актуальные потребности переселенцев и приоритетные направления их поддержки.

Принять участие приглашают внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории Запорожской области. Организаторы хотят выяснить, с какими трудностями сталкиваются переселенцы и какая именно помощь им нужна в первую очередь.

Отдельным блоком в анкете спрашивают о состоянии интеграции ВПЛ в территориальных громадах — удалось ли переселенцам устроиться на новом месте, найти жилье, работу и доступ к услугам.

Собранные ответы планируют использовать при подготовке предложений и рекомендаций для разработки и усовершенствования региональных и местных программ поддержки ВПЛ. То есть результаты опроса напрямую повлияют на то, какие виды помощи введут в Запорожской области.

Организаторы призывают органы власти и местного самоуправления, территориальные громады, советы ВПЛ, а также гуманитарные, благотворительные и общественные организации присоединиться к распространению анкеты среди переселенцев.

Как пройти опрос

Анкета насчитывает 22 страницы, пройти ее можно онлайн в любое удобное время. Никаких ограничений по возрасту или месту жительства в пределах области нет — приглашают всех ВПЛ, которые сейчас живут в Запорожской области.

Ссылку на опрос распространяют через органы власти, громады и советы ВПЛ, поэтому найти ее можно через официальные каналы Совета по делам ВПЛ при Запорожской ОВА или в местных громадах.

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