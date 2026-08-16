Сеть 5G в Киеве установила новый рекорд скорости — более 2 Гбит/с. Тестовый сигнал пятого поколения уже работает во всех десяти районах столицы.

Мобильная связь в Киеве недавно подорожала, а теперь столица установила еще один рекорд — по скорости мобильного интернета. В тестовой сети 5G смартфоны уже ловят более 2 Гбит/с, и это новый максимум для Киева, который еще совсем недавно фиксировали на заметно более скромной отметке.

Об обновленном показателе сообщает издание «Экономические новости». Речь идет об открытом тестировании сети пятого поколения, которое оператор Vodafone запустил в столице 22 июля 2026 года. Именно в этой сети скорость передачи данных пробила отметку в 2 Гбит/с — тогда как на старте пилотного проекта пиковый показатель держался возле этой границы, но не пересекал ее.

Первые итоги тестирования опубликовали в конце июля. Только за первые сутки работы 5G в ней зарегистрировались 135 тысяч уникальных пользователей, а совокупный объем загруженного трафика превысил 25 терабайт. Средняя скорость под нагрузкой тогда составляла 600 Мбит/с — в разы выше показателей обычного 4G-соединения.

Какие районы Киева уже имеют 5G

Тестовый сигнал пятого поколения работает во всех десяти административных районах столицы: Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском. Сеть развернули на оборудовании европейского производителя Nokia.

Запуск 5G в Киеве 22 июля состоялся синхронно у трех операторов — "Киевстар", Vodafone и lifecell одновременно открыли доступ к новой технологии. Самый заметный скачок скорости пришелся на сеть Vodafone, и именно он теперь фигурирует как новый рекорд столицы.

Что делать, если смартфон до сих пор не видит 5G

Использование 5G не требует смены тарифного плана или подключения платных услуг — трафик тарифицируется так же, как в сетях 4G/LTE. Чтобы проверить готовность SIM-карты к работе в сети нового поколения, абоненты Vodafone могут набрать USSD-запрос *222#. Для приема сигнала смартфон должен поддерживать соответствующий частотный диапазон.

Показатель более 2 Гбит/с означает, что фильм объемом в несколько гигабайт загружается за считанные секунды. На практике такие значения разгружают перегруженные 4G-сети в местах наибольшей плотности пользователей — на вокзалах, в торговых центрах и бизнес-центрах.

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