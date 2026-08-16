Пенсійний фонд України роз'яснив, як онлайн дізнатися, скільки нарахували грошового забезпечення чи державної соціальної допомоги на дітей за будь-який місяць. Для цього потрібні лише чотири кроки в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Дитячі виплати в Івано-Франківській області тепер можна перевірити онлайн — у Пенсійному фонді пояснили, як за кілька хвилин дізнатися, скільки нарахували грошового забезпечення чи державної соціальної допомоги на дітей за будь-який місяць.

Про новий зручний спосіб перевірки повідомив Пенсійний фонд України. Отримувачам більше не потрібно особисто йти до сервісного центру чи телефонувати на гарячу лінію — уся інформація про нарахування доступна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Щоб побачити відомості про виплату грошового забезпечення або державної допомоги на дітей, достатньо виконати чотири послідовні кроки.

Як перевірити дитячі виплати за 4 кроки

Перейдіть на вебпортал portal.pfu.gov.ua та натисніть кнопку «Вхід». Авторизуйтеся зручним способом: за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), через BankID за номером банківської картки або за допомогою «Дія.Підпис», після чого натисніть «Увійти». У лівому боковому меню оберіть розділ «Мої повідомлення». У вікні, що з'явиться, відкрийте вкладку «Індивідуальні повідомлення» та ознайомтеся з інформацією про нарахування.

У Пенсійному фонді окремо наголосили: авторизуватися на вебпорталі отримувач має обов'язково як фізична особа. Лише тоді система покаже персональні відомості про суми та періоди, за які нараховано грошове забезпечення чи допомогу на дітей.

Для мешканців Івано-Франківщини це означає, що перевірити дитячі виплати можна з дому чи смартфона — без візиту до територіального управління ПФУ в Івано-Франківській області. Послуга працює цілодобово та безкоштовно.

Нагадаємо, з вересня окремі категорії пенсіонерів зможуть отримати щомісячну доплату до основних виплат у розмірі близько 1 300 гривень. Додаткову фінансову допомогу призначатимуть не всім, а лише за дотримання чітко визначених законодавством умов.

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