Пенсионный фонд Украины разъяснил, как онлайн узнать, сколько начислили денежного обеспечения или государственной социальной помощи на детей за любой месяц. Для этого нужны лишь четыре шага в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Детские выплаты в Ивано-Франковской области теперь можно проверить онлайн — в Пенсионном фонде объяснили, как за несколько минут узнать, сколько начислили денежного обеспечения или государственной социальной помощи на детей за любой месяц.

О новом удобном способе проверки сообщил Пенсионный фонд Украины. Получателям больше не нужно лично идти в сервисный центр или звонить на горячую линию — вся информация о начислениях доступна в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Чтобы увидеть сведения о выплате денежного обеспечения или государственной помощи на детей, достаточно выполнить четыре последовательных шага.

Как проверить детские выплаты за 4 шага

Перейдите на веб-портал portal.pfu.gov.ua и нажмите кнопку «Вход». Авторизуйтесь удобным способом: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), через BankID по номеру банковской карты или с помощью «Дія.Підпис», после чего нажмите «Войти». В левом боковом меню выберите раздел «Мои сообщения». В появившемся окне откройте вкладку «Индивидуальные сообщения» и ознакомьтесь с информацией о начислениях.

В Пенсионном фонде отдельно подчеркнули: авторизоваться на веб-портале получатель должен обязательно как физическое лицо. Только тогда система покажет персональные сведения о суммах и периодах, за которые начислено денежное обеспечение или помощь на детей.

Для жителей Ивано-Франковщины это означает, что проверить детские выплаты можно из дома или со смартфона — без визита в территориальное управление ПФУ в Ивано-Франковской области. Услуга работает круглосуточно и бесплатно.

Напомним, с сентября отдельные категории пенсионеров смогут получить ежемесячную доплату к основным выплатам в размере около 1 300 гривен. Дополнительную финансовую помощь назначат не всем, а лишь при соблюдении четко определенных законодательством условий.

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