В Полтаве уже почти два года работает отдельное Управление по вопросам ветеранской политики.

Помощь для пенсионеров в Полтавской области — не единственная поддержка, на которую могут рассчитывать жители громады. В Полтаве уже почти два года работает отдельное Управление по вопросам ветеранской политики, куда военные, вернувшиеся с фронта, и их семьи могут обратиться за помощью без многочасовых очередей и лишней бюрократии.

О том, как устроена работа учреждения, рассказал его руководитель и сам ветеран Максим Вареник в комментарии изданию "Думка Полтавщини". Полтава была среди первых городов Украины, где появилось отдельное управление по вопросам ветеранской политики — его создали в ноябре 2024 года, а за несколько месяцев до того, в июне, в городе открыли Ветеранский центр.

До создания отдельной структуры вопросами ветеранов занимался Департамент социальной защиты населения Полтавского горсовета. Однако, по словам Вареника, там в основном решали вопросы людей старшего возраста, малообеспеченных семей и ликвидаторов аварии на ЧАЭС, поэтому ветераны полномасштабной войны — преимущественно мужчины 25–30 лет, потерявшие здоровье, иногда руку или ногу, — чувствовали себя там некомфортно.

"Они слышат: "Ага, ты — ветеран, бери эти документы, там собирай, придешь через день или через месяц". Ветеран после этой истории уже не вернется в этот кабинет", — объясняет Максим Вареник. Именно поэтому в управлении решили создать для военных отдельное "окно", где их понимают с полуслова.

Сейчас учреждение работает сразу по двум ключевым направлениям: отдел патронации занимается гражданско-военным сотрудничеством, награждением и финансированием, а отдел мемориализации взаимодействует с семьями погибших военных и тех, кто находится в плену или пропал без вести. Нагрузка немалая — на рассмотрении у специалистов около четырех тысяч обращений от ветеранов и их семей.

Какие услуги доступны ветеранам

В Ветеранском центре можно получить психологическую и юридическую помощь: в частности, специалисты подсказывают, как собрать документы из воинской части, пройти военно-врачебную комиссию или оформить статус участника боевых действий. Отдельно работают восстановительные программы.

Среди них — канистерапия, то есть реабилитация с помощью специально обученных собак, и иппотерапия — езда на лошадях, которая дает психологическую разгрузку. "Ребята хорошо о ней отзываются. Это дает им возможность расслабиться, немного разговорить их", — говорит Вареник. По его словам, один ветеран с травмой головы, который после нескольких операций перестал говорить и передвигается на инвалидной коляске, после иппотерапии смог произносить отдельные предложения.

К занятиям привлекают и детей военных: для них и жен защитников в центре проводят танцы, аэробику, мастер-классы по рисованию и лепке из глины. Детей также бесплатно возят в экопарк в Ковалевке, а дети погибших военнослужащих могут бесплатно отдохнуть в лагерях Литвы — сейчас в управлении разрабатывают еще и план экскурсии в Чехию.

К годовщине открытия центра заложили новую традицию — вальс ветеранов. "Ребята, как бы им тяжело ни было на протезах, участвовали в тренировках", — вспоминает руководитель управления.

Как обратиться за помощью

Обратиться к специалистам можно непосредственно в Ветеранский центр в Полтаве. Команда подобрана так, что большинство работников имеют родных на войне или сами проходили службу, поэтому понимают запросы без долгих объяснений.

"Нет такого: "У меня обед", двери закрыты — люди всегда на местах, просто меняются. Двери должны быть постоянно открыты, чтобы если ветеран пришел — ему нужно помочь", — подчеркивает Максим Вареник.

В управлении также работают над мемориальными проектами: обустраивают "Стену надежды" в честь пленных и пропавших без вести — уже готовы около ста макетов, и стену планируют открыть к октябрю, ко Дню защитников и защитниц Украины. В перспективе хотят ввести финансовое награждение Героев Украины, зарегистрированных в Полтавской громаде, и награды для матерей погибших военных.

Отдельно управление развивает патриотическое воспитание: с прошлого года снимают ролики о погибших Героях Украины, которые уже показывали в кинотеатре "Мирoмакс", а следующие планируют запустить на всех экранах города и в учебных заведениях.

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