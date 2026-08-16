16 августа в Николаеве часть микрорайона Лески осталась без воды. Из-за аварийных работ на улице Леваневцев водоканал перекрыл подачу, а вернуть воду обещают ориентировочно до 20:00.

Коммунальные отключения в Николаеве длятся все выходные: сегодня, 16 августа, часть микрорайона Лески осталась без воды, и вернуть ее обещают лишь ближе к вечеру.

Об этом сообщают Николаевские новости со ссылкой на КП «Николаевводоканал». Из-за аварийных работ на улице Леваневцев, 25/30 водоканал полностью перекрыл воду на участке от 1-го КП до «Надежды» и по самой улице Леваневцев.

Завершить ремонт и вернуть воду в дома коммунальщики обещают ориентировочно до 20:00. На предприятии привычно извинились за неудобства, хотя для местных жителей это слабое утешение — выходной день окончательно испорчен.

Почему напор пропал еще до аварии

Проблемы с водой начались не сегодня. Еще с четверга жители Лесков массово жаловались в соцсетях на катастрофически слабый напор, а на верхних этажах вода вообще едва капала. Теперь аварийное отключение фактически оставило половину микрорайона без централизованного водоснабжения.

Что делать жителям Лесков

Коммунальщики советуют жителям микрорайона запастись водой на несколько часов: если ремонт затянется, возвращение подачи могут перенести. Актуальную информацию о ходе работ стоит отслеживать на официальных ресурсах КП «Николаевводоканал».

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