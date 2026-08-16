16 серпня в Миколаєві частина мікрорайону Ліски залишилася без води. Через аварійні роботи на вулиці Леваневців водоканал перекрив подачу, а повернути воду обіцяють орієнтовно до 20:00.

Комунальні відключення у Миколаєві тривають усі вихідні: сьогодні, 16 серпня, частина мікрорайону Ліски залишилася без води, і повернути її обіцяють лише ближче до вечора.

Про це повідомляють Миколаївські новини з посиланням на КП «Миколаївводоканал». Через аварійні роботи на вулиці Леваневців, 25/30 водоканал повністю перекрив воду на ділянці від 1-го КП до «Надії» та по самій вулиці Леваневців.

Завершити ремонт і повернути воду в будинки комунальники обіцяють орієнтовно до 20:00. У підприємстві звично попросили вибачення за незручності, хоча для місцевих жителів це мало втішно — вихідний день остаточно зіпсований.

Чому напір зник ще до аварії

Проблеми з водою почалися не сьогодні. Ще з четверга жителі Лісків масово скаржилися в соцмережах на катастрофічно слабкий напір, а на верхніх поверхах вода взагалі ледь капала. Тепер аварійне відключення фактично залишило половину мікрорайону без централізованого водопостачання.

Що робити мешканцям Лісків

Комунальники радять жителям мікрорайону запастися водою на кілька годин: якщо ремонт затягнеться, повернення подачі можуть перенести. Актуальну інформацію про перебіг робіт варто відстежувати на офіційних ресурсах КП «Миколаївводоканал».

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