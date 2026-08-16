Департамент социальной защиты населения Киевской ОГА объявил о запуске инкубационной программы для команд, общественных организаций и социальных предприятий, создающих продукты и услуги для семей переселенцев.

Программы поддержки ВПЛ на Киевщине продолжают расширяться — на этот раз Департамент социальной защиты населения Киевской ОГА объявил о запуске инкубационной программы StartUp4Family: Kyiv region. Инициатива направлена на поддержку команд, общественных организаций и социальных предприятий, которые создают важные продукты и услуги для семей ВПЛ с детьми в Киеве и области.

Как сообщает Proslav со ссылкой на сайт Переяславского горсовета, к участию приглашают инициативы, работающие с социальными, образовательными, психологическими или интеграционными вызовами. Участники смогут протестировать свою идею, сформировать устойчивую бизнес-модель и получить финансирование на реализацию проекта.

Какие направления в приоритете

Программа охватывает пять ключевых направлений. Первое — услуги по уходу и поддержке для семей ВПЛ с детьми. Второе — инклюзивные, реабилитационные и психосоциальные сервисы. Третье — развитие, профориентация и самореализация подростков и молодежи. Четвертое направление касается интеграции семей переселенцев в жизнь местных общин. Пятое — экономическое восстановление и профессиональная самореализация женщин ВПЛ с детьми.

Что получат отобранные команды

Отобранные команды пройдут практическое обучение, получат индивидуальное менторское сопровождение и будут работать над тестированием собственных решений. Программа включает две офлайн-сессии и подготовку к финальной защите — Demo Day. Кроме того, участники получат доступ к учебным материалам в течение полугода и возможность привлечь финансовую поддержку на реализацию своего проекта. Точную сумму финансирования организаторы объявят дополнительно.

Даты, которые стоит знать

Прием заявок продлится с 1 по 31 августа 2026 года. 20 августа состоится открытый информационный вебинар, где можно узнать детали программы. Оценка и отбор команд запланированы на 1–7 сентября. Сама учебная и менторская программа продлится с 15 сентября до 15 декабря. Финал — Demo Day и объявление победителей — состоится 15 декабря.

Как подать заявку

Регистрация на участие в инкубационной программе уже открыта. Чтобы присоединиться, нужно заполнить онлайн-заявку по ссылке. В ней необходимо указать информацию о команде, описать идею проекта и обосновать ее актуальность для семей переселенцев с детьми. Форма доступна до 31 августа включительно.

Программу внедряет Украинский фонд «Благополучие детей» при экспертной поддержке ОО SILab Ukraine в рамках проекта «Интегрированная помощь полного цикла для уязвимых внутренне перемещенных лиц в Украине». Инициатива реализуется в партнерстве с Diakonie Katastrophenhilfe при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.

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