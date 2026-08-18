У київських супермаркетах покупці помітили порожні полиці з базовими продуктами — крупами, макаронами, цукром, борошном та олією. У торговельних мережах розповіли, з чим це пов'язано.

Ситуація з продуктами в Київській області загострилася цими вихідними — у кількох супермаркетах столиці та Вишгорода покупці зафіксували помітно спорожнілі полиці з товарами першої необхідності.

Як повідомляє видання Life.Київ, найбільше постраждали відділи з крупами, макаронними виробами, цукром, борошном, соняшниковою олією та найдешевшими яйцями. Фотографії спорожнілих стелажів активно поширюють у соціальних мережах.

У мережі «Сільпо» підтвердили: постачання продуктів триває у звичайному режимі, жодних збоїв немає. «Проблема в тому, що окремі товари покупці скуповують швидше, ніж зазвичай», — пояснили представники мережі.

Схожа картина спостерігається в АТБ — на полицях із борошном залишаються лише поодинокі упаковки, помітно зменшилися запаси цукру. У Novus найшвидше розбирають яйця, олію та оцет — насамперед найдешевші позиції.

Чому виник ажіотаж

У торговельних мережах наголошують: дефіциту як такого немає. Постачання продовольства до Києва не припинялося. Ситуація спричинена виключно підвищеним попитом — покупці масово скуповують базові продукти про запас, через що полиці не встигають поповнювати.

Представники магазинів закликають киян не піддаватися паніці, купувати продукти в необхідній кількості та звертати увагу на ті товари, які є в наявності. Товари продовжують надходити до супермаркетів щодня, і порожні полиці мають наповнюватися в міру логістичних циклів.

Як повідомляла Politeka, дефіцит продуктів в Київській області: які товари зникають через удар по складах.