В киевских супермаркетах покупатели заметили пустые полки с базовыми продуктами — крупами, макаронами, сахаром, мукой и маслом. В торговых сетях рассказали, с чем это связано.

Ситуация с продуктами в Киевской области обострилась в эти выходные — в нескольких супермаркетах столицы и Вышгорода покупатели зафиксировали заметно опустевшие полки с товарами первой необходимости.

Как сообщает издание Life.Киев, больше всего пострадали отделы с крупами, макаронными изделиями, сахаром, мукой, подсолнечным маслом и самыми дешевыми яйцами. Фотографии опустевших стеллажей активно распространяют в социальных сетях.

В сети «Сильпо» подтвердили: поставки продуктов продолжаются в обычном режиме, никаких сбоев нет. «Проблема в том, что отдельные товары покупатели раскупают быстрее, чем обычно», — объяснили представители сети.

Похожая картина наблюдается в АТБ — на полках с мукой остаются лишь единичные упаковки, заметно уменьшились запасы сахара. В Novus быстрее всего разбирают яйца, масло и уксус — прежде всего самые дешевые позиции.

Почему возник ажиотаж

В торговых сетях подчеркивают: дефицита как такового нет. Поставки продовольствия в Киев не прекращались. Ситуация вызвана исключительно повышенным спросом — покупатели массово скупают базовые продукты про запас, из-за чего полки не успевают пополнять.

Представители магазинов призывают киевлян не поддаваться панике, покупать продукты в необходимом количестве и обращать внимание на те товары, которые есть в наличии. Товары продолжают поступать в супермаркеты ежедневно, и пустые полки должны наполняться по мере логистических циклов.

Как сообщала Politeka, дефицит продуктов в Киевской области: какие товары исчезают из-за удара по складам.