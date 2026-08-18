В Ивано-Франковске на завершающем этапе находится строительство двух жилых домов для внутренне перемещенных лиц. В новом комплексе предусмотрено 170 квартир, которые будут передавать жильцам полностью обустроенными — с мебелью и бытовой техникой.

Помощь для ВПЛ в Ивано-Франковской области набирает новые масштабы — в областном центре приближается к завершению строительство двух жилых домов для внутренне перемещенных лиц. В новом комплексе предусмотрено 170 квартир, которые будут передавать жильцам полностью обустроенными.

Строительство реализуют в рамках программы «Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановление освобожденных городов Украины. Компонент II». Как сообщает Ратуша со ссылкой на пресс-службу городского совета, проект финансируется Европейским Союзом и управляется НЕФКО, а консультантом по его имплементации выступает iC consulenten Ukraine.

В первой секции дома уже завершили основные строительные и отделочные работы. Здесь смонтированы инженерные сети, системы отопления, водоснабжения и канализации. Стены квартир зашпаклеваны, потолки отшлифованы, установлены подоконники. Сейчас идет монтаж сантехники, настил линолеума, электромонтажные работы и установка освещения.

По словам руководителя проекта Ярослава Ящука, квартиры будут передавать «под ключ» — с мебелью и бытовой техникой. «Особенность этих домов в том, что квартиры будут сдаваться "под ключ". С мебелью, с техникой. То есть люди заходят и живут», — пояснил он.

Во второй секции также выполнили значительный объем работ: завершили кладку внешних и внутренних стен, смонтировали кабельные сети, водоснабжение, канализацию, отопление, вентиляцию и пожарную сигнализацию. Также установлена кровля, утеплен дом и выполнена часть электромонтажных работ.

Проект предусматривает не только жилье. На территории комплекса обустроят большое укрытие и детский сад. За средства бюджета Ивано-Франковской городской территориальной общины как софинансирование построили внешние сети освещения, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Кроме того, складские помещения реконструировали под котельную.

Кто сможет получить квартиры

Городской голова Руслан Марцинкив отметил, что жилье прежде всего предназначено для людей, которые из-за войны потеряли возможность проживать в своих домах, в частности для военнослужащих и их семей. «Особенность строительства — это то, что полностью жилье сдается "под ключ", то есть с мебелью, с кухней, со стиральной машиной — со всем. Кроме того, здесь большое укрытие. И также здесь детский садик, предусмотренный для этого микрорайона», — сказал Марцинкив.

Важно: после завершения строительства жилье будет оставаться в собственности Ивано-Франковской городской общины и не будет подлежать приватизации. То есть переселенцы получат квартиры для проживания, но не смогут их продать или передать по наследству.

Ранее Politeka сообщала, в Ивано-Франковской области вводят дополнительные проверки жилья переселенцев: к кому из ВПЛ будет особое внимание.

Также Politeka сообщала, детские выплаты в Ивано-Франковской области: в ПФУ рассказали, как быстро узнать сколько насчитали денег.

Как сообщала Politeka, повышение коммунальных тарифов в Ивано-Франковской области: сколько придется платить уже с сентября.