В Івано-Франківську на завершальному етапі перебуває будівництво двох житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб. У новому комплексі передбачено 170 квартир, які передаватимуть мешканцям повністю облаштованими — з меблями та побутовою технікою.

Допомога для ВПО в Івано-Франківській області набирає нових масштабів — в обласному центрі наближається до завершення будівництво двох житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб. У новому комплексі передбачено 170 квартир, які передаватимуть мешканцям повністю облаштованими.

Будівництво реалізують у межах програми «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст України. Компонент II». Як повідомляє Ратуша з посиланням на пресслужбу міської ради, проєкт фінансується Європейським Союзом та управляється НЕФКО, а консультантом з його імплементації виступає iC consulenten Ukraine.

У першій секції будинку вже завершили основні будівельні та оздоблювальні роботи. Тут змонтовано інженерні мережі, системи опалення, водопостачання та каналізації. Стіни квартир зашпакльовані, стелі відшліфовані, встановлені підвіконники. Наразі триває монтаж сантехніки, настелення лінолеуму, електромонтажні роботи та встановлення освітлення.

За словами керівника проєкту Ярослава Ящука, квартири передаватимуть «під ключ» — із меблями та побутовою технікою. «Особливість цих будинків у тому, що квартири будуть здаватися "під ключ". З меблями, з технікою. Тобто люди заходять і живуть», — пояснив він.

У другій секції також виконали значний обсяг робіт: завершили мурування зовнішніх та внутрішніх стін, змонтували кабельні мережі, водопостачання, каналізацію, опалення, вентиляцію та пожежну сигналізацію. Також встановлено покрівлю, утеплено будинок та виконано частину електромонтажних робіт.

Проєкт передбачає не лише житло. На території комплексу облаштують велике укриття та дитячий садок. За кошти бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади як співфінансування збудували зовнішні мережі освітлення, електропостачання, водопостачання та каналізації. Крім того, складські приміщення реконструювали під котельню.

Хто зможе отримати квартири

Міський голова Руслан Марцінків зазначив, що житло передусім призначене для людей, які через війну втратили можливість проживати у своїх домівках, зокрема для військовослужбовців та їхніх родин. «Особливість будівництва — це те, що повністю житло здається "під ключ", тобто з меблями, з кухнею, з пральною машиною — з усім. Крім того, тут велике укриття. І також тут дитячий садочок, передбачений для цього мікрорайону», — сказав Марцінків.

Важливо: після завершення будівництва житло залишатиметься у власності Івано-Франківської міської громади та не підлягатиме приватизації. Тобто переселенці отримають квартири для проживання, але не зможуть їх продати чи передати у спадок.

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