Громады Черниговщины утверждают новые экономически обоснованные тарифы на коммунальные услуги, хотя мораторий на повышение цен для населения все еще действует. Рассказываем, почему так происходит и когда потребителям ждать роста сумм в платежках.

Стоимость жизни на Черниговщине продолжает расти — вслед за подорожанием продуктов громады области готовятся к пересмотру коммунальных тарифов. Несмотря на действующий мораторий, органы местного самоуправления уже сейчас утверждают новые расчеты, которые могут существенно изменить суммы в платежках после завершения военного положения.

В Украине на законодательном уровне действует мораторий на повышение тарифов для населения на газоснабжение, централизованное отопление и горячее водоснабжение. Согласно закону №2479-IX, запрет будет действовать в течение всего периода военного положения и еще шесть месяцев после его отмены. В то же время холодная вода и электроэнергия под этот мораторий не подпадают — именно по этим направлениям рост цен наиболее вероятен уже в ближайшее время.

Как сообщает издание ЧЕline, громады Черниговщины уже начали принимать решения о так называемых экономически обоснованных тарифах. Фактическая себестоимость коммунальных услуг — с учетом стоимости энергоносителей, зарплат, ремонтов и материалов — сегодня значительно превышает те суммы, которые платит население.

Какие тарифы могут вырасти в ближайшее время

По информации специалистов рынка коммунальных услуг, следующий отопительный сезон пройдет под знаком искусственно сдерживаемых государством цен. Однако холодная вода точно подорожает, а вслед за ней — вероятно, и электроэнергия. В Кабинете Министров уже рассматривали вариант повышения стоимости электроэнергии на 20% — до 5,5 гривны за кВт-ч. Однако, скорее всего, действующий тариф 4,32 грн/кВт-ч сохранится как минимум до конца октября 2026 года.

Газ для бытовых потребителей также готовят к постепенному подорожанию — до 9,5–10 гривен за кубометр. Впрочем, это произойдет не раньше мая 2027 года, то есть после завершения отопительного сезона. Весной-летом 2027 года прогнозируется и скачок тарифов на воду.

Почему громады утверждают новые тарифы уже сейчас

Дело в том, что экономически обоснованный тариф и тот, по которому платит население, — это две разные цифры. Например, если фактическая себестоимость гигакалории тепла составляет 4 тысячи гривен, а люди из-за моратория платят 2 тысячи, разница не становится долгом конкретного потребителя. Ее должно компенсировать государство через специальные субвенции местным бюджетам. По данным Ассоциации городов Украины, на начало 2026 года общий объем такой задолженности достиг примерно 72 миллиардов гривен.

В Управлении жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета на запрос относительно вероятного роста тарифов ответили, что этот вопрос не относится к их компетенции. В то же время местные советы утверждают новые расчеты, чтобы официально зафиксировать реальную стоимость услуг — это станет основанием для пересмотра цен сразу после отмены моратория.

Что это означает для потребителя

Утверждение нового тарифа громадой не означает, что уже в следующем месяце население будет платить больше. Пока действует мораторий, применяется старый тариф. Кроме того, решение местного совета не всегда предусматривает автоматическое введение новых цен — в некоторых случаях для этого понадобится отдельное решение уже после завершения военного положения.

Украина также взяла на себя обязательства перед МВФ по постепенной отмене моратория и приближению тарифов к экономически обоснованному уровню. Для этого Верховная Рада должна принять соответствующие изменения в законодательство. Поэтому нынешняя схема может быть пересмотрена еще до завершения шестимесячного послевоенного периода, предусмотренного действующим законом.

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