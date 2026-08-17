У Чернігові з 18 серпня запроваджують нову схему дорожнього руху на одному з ключових проспектів міста. Комунальники попередили водіїв про зміни на двох інтенсивних перехрестях.

Обмеження в Чернігівській області цього тижня стосуються не лише світла — водіїв обласного центру попередили про важливі зміни в організації дорожнього руху на проспекті Перемоги. Як повідомили в КП «Міськсвітло», з 18 серпня на двох інтенсивних перехрестях запрацює нова схема проїзду.

Йдеться про перетин проспекту Перемоги з вулицями Ремісничою та Гончою. Згідно з новою схемою організації дорожнього руху, проїзд через ці перехрестя з крайньої лівої смуги тепер дозволено виключно для повороту ліворуч. Раніше ця смуга використовувалася водіями і для руху прямо, що створювало постійні затори та конфліктні ситуації, особливо в години пік.

Офіційне повідомлення про зміни опублікувала пресслужба Чернігівської міської ради на своєму Telegram-каналі. Комунальники звернулися до всіх учасників дорожнього руху із закликом бути максимально уважними на вказаних ділянках.

«Водіїв та учасників дорожнього руху закликають бути максимально уважними на вказаних ділянках, завчасно обирати необхідну смугу для руху та чітко дотримуватися вимог оновлених дорожніх знаків і розмітки, аби уникнути заторів та аварійних ситуацій», — ідеться в повідомленні.

Що варто знати водіям

Проспект Перемоги — одна з найзавантаженіших магістралей Чернігова. Саме тому оновлена розмітка та дорожні знаки вже встановлені на обох перехрестях. Водіям, які звикли використовувати ліву смугу для руху прямо, тепер доведеться перелаштовуватися на середню або праву смугу завчасно — ще до під'їзду до перехрестя.

У КП «Міськсвітло» наголошують, що незнання нових правил не звільняє від відповідальності — на перехрестях діятиме звичайний режим контролю, а порушення вимог дорожніх знаків та розмітки тягне за собою штраф згідно з чинним законодавством.

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