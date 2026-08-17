В Чернигове с 18 августа вводят новую схему дорожного движения на одном из ключевых проспектов города. Коммунальщики предупредили водителей об изменениях на двух интенсивных перекрестках.

Ограничения в Черниговской области на этой неделе касаются не только света — водителей областного центра предупредили о важных изменениях в организации дорожного движения на проспекте Победы. Как сообщили в КП «Міськсвітло», с 18 августа на двух интенсивных перекрестках заработает новая схема проезда.

Речь идет о пересечении проспекта Победы с улицами Ремесленной и Гончей. Согласно новой схеме организации дорожного движения, проезд через эти перекрестки из крайнего левого ряда теперь разрешен исключительно для поворота налево. Ранее этот ряд использовался водителями и для движения прямо, что создавало постоянные пробки и конфликтные ситуации, особенно в часы пик.

Официальное сообщение об изменениях опубликовала пресс-служба Черниговского городского совета в своем Telegram-канале. Коммунальщики обратились ко всем участникам дорожного движения с призывом быть максимально внимательными на указанных участках.

«Водителей и участников дорожного движения призывают быть максимально внимательными на указанных участках, заблаговременно выбирать необходимую полосу для движения и четко соблюдать требования обновленных дорожных знаков и разметки, чтобы избежать пробок и аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.

Что нужно знать водителям

Проспект Победы — одна из самых загруженных магистралей Чернигова. Именно поэтому обновленная разметка и дорожные знаки уже установлены на обоих перекрестках. Водителям, привыкшим использовать левую полосу для движения прямо, теперь придется перестраиваться на среднюю или правую полосу заблаговременно — еще до подъезда к перекрестку.

В КП «Міськсвітло» подчеркивают, что незнание новых правил не освобождает от ответственности — на перекрестках будет действовать обычный режим контроля, а нарушение требований дорожных знаков и разметки влечет за собой штраф согласно действующему законодательству.

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