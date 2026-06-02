Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области постепенно остается одним из вариантов временного размещения для людей, которые ищут убежища и стабильные бытовые условия.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают в частных объявлениях в разных населенных пунктах региона, где жители ищут людей для длительного или временного проживания на взаимных условиях, сообщает Politeka.

В Борисполе доступна отдельная комната для женщины или женщины со статусом ВПЛ. Проживание без оплаты, возможно также питание. Условия предусматривают общий быт в доме с базовыми удобствами – водоснабжением, кухней, ванной и отдельным санузлом. Связь осуществляется через Viber с описанием кандидата.

Еще один вариант размещения предлагают в селе Макеевка Белоцерковского района. Здесь дом полностью обустроен: газ, электричество, интернет, бытовая техника и альтернативное отопление. Жилье предоставляется с оплатой только коммунальных расходов, однако предусмотрена помощь пожилому жильцу в бытовых вопросах и общении.

В Вышгородском районе есть предложение отдельной комнаты для женщины в возрасте 50-60 лет. Условие проживания – поддержка пожилой хозяйки в быту. Дом оборудован всеми необходимыми коммуникациями, имеет интернет, отопление и приусадебный участок. Локация расположена недалеко от столицы с развитым транспортным сообщением.

Подобные объявления показывают разные форматы взаимопомощи, где жилье сочетается с бытовой поддержкой и совместным проживанием в частных домохозяйствах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области постепенно остается одним из вариантов временного размещения для людей, которые ищут убежища и стабильные бытовые условия.

Источник: Допомагай

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