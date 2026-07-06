Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области рассматривают как комплексную помощь для адаптации.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляют переселенцам, нуждающимся в поддержке после длительного медицинского или социального ухода, сообщает Politeka.

По информации Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, программа позволяет жителям проживать в специально оборудованных помещениях до 12 месяцев полностью за счет государственного бюджета.

Во время пребывания люди получают базовые условия для жизни, могут готовить еду и пользоваться помощью в ведении быта.

Кроме жилья предусмотрена поддержка в решении сложных жизненных ситуаций и социальная интеграция при необходимости с участием специалистов или социальных служб.

Соответствующая программа направлена ​​не только на временное расселение, но и восстановление самостоятельности, ощущения безопасности и активности внутренне перемещенных лиц. Именно поэтому бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области рассматривают как комплексную помощь для адаптации.

Услугополучателями могут быть физические или юридические лица, включенные в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг. Они должны удовлетворять критериям Кабмина и иметь собственные или арендованные помещения для проживания переселенцев.

Каждый человек или семья проходят индивидуальную оценку потребностей, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пребывания.

Для получения жилья украинские переселенцы могут обращаться в местные органы социальной защиты или непосредственно в Министерство социальной политики.

Прием заявлений продолжается в соответствии с установленным порядком, а также наличие свободных мест.

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