Подорожание продуктов в Киевской области больше всего отразилось на одном из товаров.

Подорожание продуктов в Киевской области продолжается, передает Politeka.

В начале июля больше всего изменилась стоимость плавленого сыра, в то время как мука осталась почти без колебаний, а копченая колбаса после длительного периода высоких показателей заметно подешевела.

По состоянию на 2 июля средняя стоимость сыра «Ферма Дружба» 55% весом 70 граммов составляет 31,76 гривны. Самое дорогое предложение зафиксировали у Auchan – 33,10 гривны. В Megamarket товар стоит 31,00 гривны, у Metro – 31,43, а в Novus – 31,49.

По сравнению со средним уровнем за июнь, который равнялся 27,72 гривны, продукт прибавил 4,54 гривны. В конце месяца произошел резкий рост: если 25 июня средний показатель составлял 29,70 гривны, то на следующий день он поднялся до нынешнего уровня.

Копченая колбаса «Алан Брауншвейская» весом 375 грамм сейчас продается по средней цене 306,34 гривны. Приобрести ее можно у Metro. Хотя за месячный период показатель вырос на 36,04 грн по сравнению с началом июня, относительно среднего значения в прошлом месяце в 375,75 грн наблюдается существенное удешевление.

Менее заметные изменения произошли в сегменте бакалеи. Пшеничная мука «Хуторок» в фасовке 2 килограмма в среднем стоит 70,96 гривны. В Novus его продают за 67,92 гривны, в то время как в Megamarket ценник составляет 74,00 гривны.

За последний месяц средняя стоимость муки увеличилась всего на 1,41 гривны. После незначительного повышения в начале июня показатель практически не изменялся до первых дней июля.

Таким образом, подорожание продуктов в Киевской области больше всего отразилось на плавленном сыре. Мука сохраняет относительную стабильность, в то время как ситуация с копченой колбасой демонстрирует изменение ценовых тенденций после предыдущего периода высоких показателей.

Источник: Минфин

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