Подорожание продуктов в Киевской области включает как бакалейный сегмент, так и молочные и мясные товары.

Подорожание продуктов в Киевской области фиксируется на фоне разнонаправленных изменений потребительской корзины, где часть товаров дорожает, а другие демонстрируют короткие периоды стабилизации, передает издание Politeka.

Рынок реагирует на колебания себестоимости и сезонные поставки.

Подсолнечное масло «Олейна» в фасовке 850 мл стоит в среднем 99,20 грн. За месяц показатель вырос на 3,00 грн, при этом цены в торговых сетях колеблются от 91,30 до 105,50 грн в зависимости от формата магазина и партий поставки.

В мае средний уровень был ниже – около 95,83 грн. Динамика в июне показывает постепенное повышение с короткими периодами стабильности, что связано с коррекцией закупочных расходов.

Сырокопченая колбаса "Алан Брауншвейская" демонстрирует более резкий скачок стоимости. Текущая цена составляет 380,54 грн. за 375 г, тогда как в мае она держалась на уровне 337,97 грн. В месяц зафиксирован прирост более 110 грн в розничном сегменте.

Резкое повышение разъясняется обновлением партий и конфигурацией отпускных цен производителя. В торговых сетях продукт закрепился на новом уровне без значительных откатов.

Сыр плавленый «Ферма Дружба» 55% в фасовке 70 г в настоящее время стоит в среднем 31,76 грн. В мае средний показатель составил 30,90 грн, что свидетельствует об умеренном, но стабильном росте.

В разных сетях розничной торговли цена колеблется в пределах 31–33 грн в зависимости от поставщиков и условий закупки. Динамика в течение месяца была неравномерной, с короткими понижениями и последующим восстановлением роста.

В общем итоге, подорожание продуктов в Киевской области охватывает как бакалейный сегмент, так и молочные и мясные товары, формируя постепенное повышение стоимости базового набора продуктов.

Аналитики отмечают, что дальнейшая ценовая траектория будет зависеть от стоимости сырья, логистики и обновления поставок в торговых сетях, что может сохранить неравномерную динамику рынка.

Источник: Минфин

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