Подорожчання продуктів в Київській області охоплює як бакалійний сегмент, так і молочні та м’ясні товари.

Подорожчання продуктів в Київській області фіксується на тлі різноспрямованих змін у споживчому кошику, де частина товарів дорожчає, а інші демонструють короткі періоди стабілізації, передає видання Politeka.

Ринок реагує на коливання собівартості та сезонні фактори постачання.

Соняшникова олія «Олейна» у фасуванні 850 мл нині коштує в середньому 99,20 грн. За місяць показник зріс на 3,00 грн, при цьому ціни в торгових мережах коливаються від 91,30 грн до 105,50 грн залежно від формату магазину та партій постачання.

У травні середній рівень був нижчим — близько 95,83 грн. Динаміка протягом червня показує поступове підвищення з короткими періодами стабільності, що пов’язано з корекцією закупівельних витрат.

Сирокопчена ковбаса «Алан Брауншвейська» демонструє більш різкий стрибок вартості. Поточна ціна становить 380,54 грн за 375 г, тоді як у травні вона трималася на рівні 337,97 грн. За місяць зафіксовано приріст понад 110 грн у роздрібному сегменті.

Різке підвищення пояснюється оновленням партій і зміною відпускних цін виробника. У торгових мережах цей продукт закріпився на новому рівні без значних відкатів.

Сир плавлений «Ферма Дружба» 55% у фасуванні 70 г нині коштує в середньому 31,76 грн. У травні середній показник становив 30,90 грн, що свідчить про помірне, але стабільне зростання.

У різних мережах роздрібної торгівлі ціна коливається в межах 31–33 грн, залежно від постачальників і умов закупівлі. Динаміка протягом місяця була нерівномірною, з короткими зниженнями та подальшим відновленням зростання.

У загальному підсумку подорожчання продуктів в Київській області охоплює як бакалійний сегмент, так і молочні та м’ясні товари, формуючи поступове підвищення вартості базового набору продуктів.

Аналітики зазначають, що подальша цінова траєкторія залежатиме від вартості сировини, логістики та оновлення постачань у торговельних мережах, що може зберегти нерівномірну динаміку ринку.

Джерело: Мінфін

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