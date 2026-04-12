Доплаты для пенсионеров в Киевской области доступны только пожилым людям, которые отвечают критериям, определенным законодательством, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Украинские пенсионеры имеют право на получение специальных возрастных доплат в Киевской области. Речь идет о дополнительных ежемесячных выплатах, которые назначаются по достижении определенного возраста и выплачиваются вместе с основной пенсией.

Впервые такая доплата устанавливается по достижении 70 лет. Размер надбавки зависит от возрастной категории и постепенно растет. В настоящее время предусмотрены следующие суммы:

для лиц в возрасте от 70 до 74 лет - 300 гривен;

для граждан от 75 до 79 лет - 456 гривен;

для людей от 80 лет и старше — 570 гривен ежемесячно.

Важно, что начисление этих средств начинается со дня рождения, когда человек достигает соответствующего возраста. Если дата приходится на первое число месяца, пенсионер получает полную сумму надбавки уже за весь месяц. В случае, если день рождения, например, 20 числа, в первый месяц выплата будет произведена пропорционально только за дни после наступления соответствующего возраста. В дальнейшем надбавка будет выплачиваться в полном объеме ежемесячно.

Оформлять такие доплаты самостоятельно не нужно – они назначаются автоматически, без дополнительного обращения в Пенсионный фонд.

Вместе с тем, действует важное ограничение: право на получение возрастной надбавки в Киевской области имеют только те пенсионеры, у которых общий размер пенсионных выплат не превышает 10 340,35 грн. Если пенсия больше этого порога, доплата не начисляется.

Отдельно следует обратить внимание на порядок изменения размера выплаты при переходе к следующей возрастной категории. Прибавки не прилагаются друг к другу. К примеру, после достижения 75 лет пенсионер не получает суммарно 300 и 456 грн.

Вместо этого устанавливается новый размер – 456 гривен. Фактически происходит только доначисление разницы до следующего уровня, то есть увеличение выплаты на 156 гривен по сравнению с предыдущей.

