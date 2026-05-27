Новый график движения поездов в Киевской области коснется нескольких экспрессов, пользующихся популярностью у пассажиров, сообщает Politeka.net.

В «Укрзализныци» объясняют, что изменения в расписании связаны с проведением технических и ремонтных работ на отдельных участках железнодорожной инфраструктуры. Такие меры необходимы для обеспечения безопасного и стабильного курсирования поездов, а также обновления путевого хозяйства и технического обслуживания оборудования.

В этой связи пассажиров предупредили о новом графике движения поездов в Киевской области. Граждан призывают заранее проверять актуальное расписание перед поездками и учитывать возможные изменения времени отправления и прибытия при планировании маршрутов.

Как сообщили в «Укрзализныце», в период с 8 по 14 июня 2026 года электропоезд №6232 сообщением Фастов-1 – Мироновка будет курсировать по измененному графику. Отправление со станции Фастов-1 запланировано на 04:46, а прибытие в Мироновку - на 07:26. На протяжении экспресса будет делать остановки, в частности на станциях Фастов-2, Паляничинцы, Устимовка, Белая Церковь, Ракитное, Ольшаница, Карапыши и других промежуточных пунктах.

Также изменения претерпевают расписание электропоезда №6233 Мироновка – Фастов-1. В указанный период поезд будет отправляться из Мироновки в 09:35 и прибывать на станцию ​​Фастов-1 в 11:57. Поезд будет курсировать через Карапыши, Ракитное, Сухолисы, Томиловку, Белую Церковь, Устимовку и другие станции маршрута.

Кроме того, временный график вводится и для электропоезда №6237 Мироновка – Фастов. Отправление из остановки Мироновка будет происходить в 17:20, а прибытие в Фастов-1 - в 19:41. На маршруте предусмотрены остановки на ключевых станциях, в том числе Карапыши, Ольшаница, Ракитное, Чепелеевка, Белая Церковь и Фастов-2.

Источник: Укрзалізниця - Південно-Західна залізниця.

