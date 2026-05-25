Подорожание овощей в Киевской области фиксируют аналитические данные рынка, сообщает Politeka.

За последний месяц большинство позиций в сегменте свежей продукции продемонстрировало заметный рост стоимости.

Белокочанная капуста в среднем стоит 43,25 грн за килограмм. В торговых сетях показатели колеблются: от 39,00 грн. в Metro до 47,50 грн. в Megamarket. Динамика выглядит резкой на фоне апрельских значений, когда средний уровень удерживался около 10,57 грн.

Стремительное движение началось в мае. Дневные наблюдения показывают постепенное повышение с 10–12 грн. до более 40 грн. Наибольший скачок зафиксирован в середине месяца, когда показатели почти удвоились за несколько суток.

Чеснок показывает более стабильную картину. Средняя стоимость составляет 151,33 грн. за килограмм. Разница между магазинами невелика: 136,00 грн у Auchan, 149,00 грн у Novus и 169,00 грн у Megamarket.

По сравнению с апрелем, когда средний уровень составил 152,86 грн, изменения минимальны. В течение месяца фиксировалось плавное понижение с локальными колебаниями, без резких пиков.

Морковь также показала значительный рост. Текущая средняя отметка – 37,63 грн за килограмм. В сетях цены разнятся: 32,90 грн, 35,00 грн и 45,00 грн в зависимости от точки продаж.

Еще месяц назад средний уровень составил всего 13,89 грн. Последующие ежедневные данные отражают резкий восходящий тренд, особенно во второй половине мая, когда значения превысили 30 грн и закрепились выше этого уровня.

В общем, рынок демонстрирует неравномерное поведение: часть позиций стремительно дорожает, другие остаются относительно стабильными. Удорожание овощей в Киевской области становится заметным фактором для потребительской корзины, особенно в сегменте базовых продуктов.

Источник: Минфин

