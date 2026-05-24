Прогноз погоды на неделю с 25 по 31 мая в Киеве свидетельствует об изменяющихся условиях с ощутимым понижением температуры.

Прогноз погоды с 25 по 31 мая в Киеве показывает, что последняя неделя месяца начнется достаточно тепло, однако дальше ждать похолодания, сообщает Politeka.

25 мая небо над столицей затянется облаками с утра. Температура ночью будет +17 градусов, утром ожидается +19, а днем ​​воздух прогреется до +23 градусов.

Прогноз погоды на неделю с 25 по 31 мая в Киеве предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра.

26 мая ясное небо будет преобладать в течение большей части суток, хотя днем ​​возможна кратковременная облачность. Температура ночью будет +16 градусов, а днем ​​воздух снова прогреется до +23.

27 мая температура снизится до +19 градусов днем, а вечером будет только +14. Во второй половине дня прогнозируется мелкий дождь.

Прогноз погоды на неделю с 25 по 31 мая в Киеве предполагает, что 28 мая ночью температура опустится до +9 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +15. В дневные и вечерние часы ожидается мелкий дождь.

29 мая ночью температура останется на уровне +9 градусов. После обеда небо затянется облаками. Днем температура поднимется до +17 градусов. Небольшой дождь прогнозируется в дневные и вечерние часы.

30 мая ночью температура будет +11 градусов, а днем ​​достигнет +19. Дождь начнется во второй половине дня и продлится до вечера.

31 мая температура ночью будет +12 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +21.

В течение дня будет облачная атмофера, хотя вечером возможны прояснения. После утреннего улучшения погодных условий осадков синоптики не прогнозируют.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: как усложнилась ситуация.

Также Politeka сообщала, Где платят до 40 тысяч гривен: работа для пенсионеров в Киеве.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: какие условия получения.