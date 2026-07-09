«Укрзализныця» ввела новый график движения поездов в Киеве, учитывая традиционный рост спроса на путешествия в сезон отпусков, передает Politeka.

Обновленное расписание начало действовать с 28 июня.

В компании сообщили, что для удобства пассажиров предназначено 12 дополнительных рейсов, ускорено движение трех поездов, продолжены маршруты четырех составов в горные направления и переведены восемь поездов из графика через день на ежедневное курсирование.

Одним из главных изменений стало продолжение маршрута флагманского экспресса №1/2 «Единство». Теперь он будет соединять Харьков и Рахов через столицу, тогда как раньше конечной станцией была Ворохта. Маршрут протяженностью более 1300 километров стал самым длинным среди флагманских экспрессов страны. Для пассажиров предусмотрен специальный женский вагон и отдельный вагон для путешествий с детьми.

Увеличено и количество рейсов на популярном карпатском направлении. №55/56 Киев-Рахив теперь курсирует каждый день, что позволит перевезти больше пассажиров из центральных и западных регионов в туристические центры Прикарпатья и Закарпатья.

Изменения коснулись и поезда «Сакура», соединяющего Киев и Ужгород. Благодаря корректировке графика сокращено время в пути, а прибытие в столицу и промежуточные станции стало более удобным для пассажиров.

Кроме того, до станции Ясиня продлили маршруты поездов №137/138 Киев-Ясиня и №142/141 Чернигов-Ясиня. Ранее оба состава завершали движение в Ивано-Франковске.

Среди появившихся в летнем расписании новых маршрутов — поезда Днепр — Мукачево, Днепр — Одесса, Киев — Ивано-Франковск, Николаев — Ивано-Франковск, а также Харьков — Кременчуг. Часть из них будет курсировать ежедневно, другие - в определенные даты или через день.

В «Укрзализныце» советуют пассажирам проверять новый график движения поездов в Киеве в мобильном приложении и на официальных ресурсах компании. Продажа билетов на отдельные рейсы будет открываться постепенно в зависимости от даты отправления и особенностей формирования складов.

Источник: Укрзализныця

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