Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области реализуется при поддержке международных партнеров, предоставляющих финансирование и ресурсы.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области начала предоставляться в рамках социальной программы поддержки пожилых граждан, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на людей преклонных лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в регулярной помощи.

В городе Фастов открылась социальная столовая Благотворительного фонда Святого Мартина. Заведение принимает одиноких пенсионеров, бездомных и лиц в затруднительном положении, независимо от регистрации или социального статуса. Обеды выдают шесть дней в неделю после обеда. Меню состоит из традиционных блюд, обеспечивающих полноценное питание.

Для жителей с ограниченной подвижностью организована доставка пищи домой. Волонтеры приносят наборы по адресу, что позволяет охватить наиболее уязвимых людей и поддерживать их безопасность и комфорт.

Отдельно проводятся торжественные инициативы. На Рождество и Пасху команда организует благотворительные обеды для людей без постоянного жилья и путешественников, в том числе на железнодорожном вокзале. Участники получают не только питание, но возможность пообщаться и почувствовать социальную поддержку.

Ежедневно на улице Зигмунда Козаря, 13 заведение посещают от 50 до 100 человек. Работу обеспечивает команда волонтеров, которая готовит блюда, распределяет их и организует процесс обслуживания.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области в Фастове реализуется при поддержке международных партнеров, предоставляющих финансирование и ресурсы. Благодаря этому проект стабильно работает и постепенно охватывает больше пожилых людей, которым необходима регулярная поддержка.

Жители призывают следить за объявлениями фонда, чтобы вовремя получить помощь и воспользоваться дополнительными социалистиями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ждут людей на зарплату от 45 тысяч.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: как получить 6500 гривен.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Киеве: на какой должности обещают от 30 тысяч.