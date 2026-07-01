Жителей Киевской области предупреждают о продолжительных плановых отключениях света, которые состоятся 2 июля в ряде населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Киевской области на 2 июля носят исключительно профилактический характер и направлены на обновление, обслуживание и стабилизацию работы энергетической инфраструктуры. Специалисты подчеркивают, что такие меры позволяют снизить риски аварий и обеспечить более надежное электроснабжение в будущем.

2 июля с 09:00 до 19:00 в селе Залисся будут проводиться плановые профилактические работы. В связи с этим электроснабжение будет временно прекращено на ряде улиц:

Кыивська 1; 2; 2А; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 19А; 20; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 36А; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 67; 69; 70; 72; 74; 74А; 76; 80; 82; 84; 86; 88; 89; 92; 92А; 93; 94; 96; 100; 100У; 102; 104; 108А; 110; 110А; 112; 114; 116; 117; 118; 119А; 119Б; 120; 122; 124; 126А; 144; 144А; 148/1; 153; 155; 161;

Резыденция 1

Центральна 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12/5; 12/18; 12/44; 18; 19; 21; 21А; 24; 24А; 25Б; 27; 28

Кроме того, в селе Велыка Каратуль также запланированы технические работы. В период с 08:00 до 20:00 (12 часов подряд) электроэнергия будет отсутствовать по адресам:

Хутир Плескачи 2; 2-А; 4; 6; 7; 8; 9; 12; 14; 16; 18



В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии в поселке Клавдиево-Тарасово с 09:00 до 19:30 на улицах:

Довженка, Дружбы, Квиткова, Коцюбынського, Лисова, Польова, Почаивська, Прывокзальна, Садова, Грыгория Сковороды, Соборности, Леси Украинкы, Успенська, Франка, Центральна, Шевченка, Шкильна, Ялынкова, пров. Амосова, пров.Дибровськый, пров. Довженка, пров. Прывокзальный, пров. Шкильный, Амосова, Вербна, Травнева.

Отдельно сообщается, что в селе Велыка Дымерка энергетики будут проводить ремонтные и профилактические работы на сетях. В этой связи часть потребителей останется без электроснабжения с 09:00 до 19:00 на отдельных улицах:

Промыслова 19; 33-А

Украинська 1; 22.

Источник: Переяславская территориальная община

Источник: Великодимерская территориальная община

Источник: Немишаевская поселковая территориальная община

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