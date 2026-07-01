Жителів Київської області попереджають про тривалі планові відключення світла, які відбудуться 2 липня в низці населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла в Київській області на 2 липня мають виключно профілактичний характер і спрямовані на оновлення, обслуговування та стабілізацію роботи енергетичної інфраструктури. Фахівці підкреслюють, що такі заходи дозволяють зменшити ризики аварій та забезпечити більш надійне електропостачання в майбутньому.

2 липня з 09:00 до 19:00 у селі Залісся будуть проводитися планові профілактичні роботи. У зв’язку з цим електропостачання буде тимчасово припинено на низці вулиць:

Київська 1; 2; 2А; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 19А; 20; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 36А; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 67; 69; 70; 72; 74; 74А; 76; 80; 82; 84; 86; 88; 89; 92; 92А; 93; 94; 96; 100; 100У; 102; 104; 108А; 110; 110А; 112; 114; 116; 117; 118; 119А; 119Б; 120; 122; 124; 126А; 144; 144А; 148/1; 153; 155; 161;

Резиденція 1

Центральна 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12/5; 12/18; 12/44; 18; 19; 21; 21А; 24; 24А; 25Б; 27; 28

Крім того, у селі Велика Каратуль також заплановані технічні роботи. У період з 08:00 до 20:00 (12 годин поспіль) електроенергія буде відсутня за адресами:

Хутір Плескачі 2; 2-А; 4; 6; 7; 8; 9; 12; 14; 16; 18

У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у селищі Клавдієво-Тарасове з 09:00 до 19:30 години на вулицях:

Довженка, Дружби, Квіткова, Коцюбинського, Лісова, Польова, Почаївська, Привокзальна, Садова, Григорія Сковороди, Соборності, Лесі Українки, Успенська, Франка, Центральна, Шевченка, Шкільна, Ялинкова, пров. Амосова, пров.Дібровський, пров. Довженка, пров. Привокзальний, пров. Шкільний, Амосова, Вербна, Травнева.

Окремо повідомляється, що в селі Велика Димерка енергетики проводитимуть ремонтні та профілактичні роботи на мережах. У зв’язку з цим частина споживачів залишиться без електропостачання з 09:00 до 19:00 на окремих вулицях:

Промислова 19; 33-А

Українська 1; 22.

Джерело: Переяславська територіальна громада

Джерело: Великодимерська територіальна громада

Джерело: Нeмішaївськa селищна територіальна громада

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