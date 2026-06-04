Графіки відключення світла у Київській області на 5 червня залишаються необхідними для стабільної роботи енергосистеми регіону.

Графіки відключення світла у Київській області на 5 червня вводять в суботу у зв'язку з плановими роботами в електромережах, пише Politeka.net.

Тимчасові обмеження електропостачання залишаються необхідними для стабільної роботи енергосистеми регіону. Фахівці наголошують, що графіки відключення світла у Київській області на 5 червня не будуть пом’якшені, оскільки технічні роботи проводяться поетапно та потребують чіткого дотримання встановленого графіка

З 08:00–20:00 години не буде електрики в селі Харківці у зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії за такими адресами:

Альтицька — 1; 1/1; 1А; 2; 2В; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 22; 22А; 23; 24; 24А; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 38/1; 38/2; 39; 41; 44А; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 53; 55; 57; 59; 60; 62; 64; 65; 66; 68; 70; 71

Героїв — 7; 11Б; 18; 54

Героя — 1; 1А; 1Б; 1/б; 2; 2/1; 3; 3А; 3Б; 3Г; 3Д; 4; 5; 5А; 6; 7; 7Б; 8; 8А; 9; 9А; 10; 10А; 11; 11А; 12; 12А; 13; 13А; 13Б; 13В; 14; 15; 16; 16А; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 27В; 29А; 30; 31; 31А; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48; 48А; 49; 50; 50А; 52; 57

Леніна — 1; 14; 22; 26; 43; 46; 56

Польова — 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12; 13; 37; 45; 1Д

Садова — 2; 3; 4; 6; 32

Слави — 1; 4; 7; 11А; 12; 13; 15; 18; 35

пров. Альтицький — 4

З 08:30–20:00 години в селі Гребля зникне електрика. Світло вимкнуть тільки в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Нова — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 18; 22/1; 22/2; 24; 26; 27; 29; 30

З 08:30–20:00 години буде відключення електроенергії в селі Дем’янці, проте тільки за наступними адресами:

Губаря Олександра — 1; 2; 3А; 5; 8; 10; 11; 12; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 25/1; 26; 28; 29

Захисників України — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10А; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 36Г; 37; 38; 40; 40А; 40Б; 41; 43; 43А; 45; 47; 49А; 51; 53; 73А; 75; 77; 90

Лугова — 1; 2; 3; 4; 5; 5Б; 6А; 7/2; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 22; 23; 25; 27; 29; 31

Механізаторська — 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11/1; 11/2; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 24

Молодіжна — 7; 8

Озерна — 18

Партизанська — 31; 60

Слави — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7А; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 43А; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53

Центральна — 1; 2; 2А; 2Б; 4; 37А; 41Б; 41Б; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 52А; 52Б; 52В; 52Г; 53; 54; 55; 56; 56А; 57; 58; 59; 60; 61А; 62; 63; 63А; 64; 65; 65А; 66А; 68; 69; 71; 73; 74; 75; 78; 80; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 94А; 95; 96; 97; 98А; 99; 100; 101; 102; 103/1; 103/2; 104

Шевченка Тараса — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 22; 24; 26; 28; 30

Шкільна — 1; 2; 3; 3А; 5; 6; 9; 11; 13

пров. Губаря — 2; 3; 4; 6; 8; 9; 11; 13; 15; 21; 21А; 23; 27; 30; 32; 34; 36

пров. Кучеренка — 1; 2

пров. Механізаторів — 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18

пров. Центральний — 1; 1А; 2А; 3; 5; 7; 8; 10; 12; 14; 18А.

Джерело: Офіційний сайт Переяславської міської територіальної громади

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