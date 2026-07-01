Подорожание проезда в Киеве стало одной из ключевых тем обсуждения после обнародования обновленной модели тарифов в городском транспорте, рассматриваемой в настоящее время в КГГА, передает Politeka.

По предварительным данным, если все согласительные процедуры будут завершены в срок, уже с 15 июля 2026 разовая поездка в метро, ​​автобусах, троллейбусах и трамваях может стоить 30 грн. В то же время в городской администрации подчеркивают, что окончательное решение еще не принято.

Предусмотрено, что для пассажиров, которые пользуются транспортными картами и покупают пакеты, будет действовать дифференцированная система стоимости. Чем больше пакет, тем ниже цена одной поездки — от 30 до 25 грн в зависимости от объема.

Отдельно рассматривается возможность сохранения месячных проездных, где средняя стоимость одной поездки может составить около 23 грн. Также планируется оставить пересадочный билет за 60 грн с действием в течение 90 минут.

В городских властях отмечают, что социальные гарантии для отдельных категорий пассажиров сохранятся. В частности, студенты и дальше смогут пользоваться льготными условиями, а у школьников будет бесплатный проезд в учебный период и скидка летом.

Причиной пересмотра тарифов называют рост расходов на электроэнергию, горючее, ремонт подвижного состава и оплату труда, в то время как предыдущие расценки оставались неизменными с 2018 года.

Подорожание проезда в Киеве находится на этапе обсуждения, а финальные параметры тарифной системы определят после завершения общественных консультаций и согласования всех документов.

Источник: fakty

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