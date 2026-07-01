В Киеве отменят бесплатный проезд с 1 июля, так что украинцам следует заранее учесть новые условия планирования поездок в городском транспорте.

Стало известно, почему в Киеве будет отменен бесплатный проезд с 1 июля, передает издание Politeka.

В столице на летний период изменяются правила использования городского транспорта для школьников и части льготных категорий, сообщают городские службы.

Речь идет о сезонном решении, которое действует каждый год во время каникул. Бесплатный формат, предусмотренный учебным периодом, временно приостанавливается для учащихся.

Школьникам же предлагают альтернативу — скидку 75% на проездные билеты. Она будет действовать с 1 июля по 31 августа и охватывает разные типы городских поездок.

Купить билеты можно через приложение «Киев Цифровой», терминалы самообслуживания, сервис КП «ГИОЦ» или платформы EasyPay.

Доступные варианты включают безлимитные месячные пакеты, абонементы на половину периода и пакеты поездок разного объема – от 46 до 124 перемещений в пределах города.

Отдельно уточняется, что учащиеся разовые поездки остаются доступными, однако льготный коэффициент в таком формате не применяется.

Также в этот же период ограничивается безвозмездное использование транспорта для курсантов военных учреждений, имеющих такое право во время учебного года.

Фактически изменения формируют новую модель летнего передвижения для молодежи, где бесплатный формат заменяется скидочной системой, город переходит на сезонное регулирование льгот.

В Киеве отменят бесплатный проезд с 1 июля, так что школьникам и курсантам следует заранее учесть новые условия планирования поездок в городском транспорте.

Следует отметить, что изменения носят сезонный характер и касаются исключительно летнего периода.

Источник: kyivcity.gov.ua

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