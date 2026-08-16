Неработающие пенсионеры в Николаевской области могут существенно уменьшить расходы на коммуналку. Пенсионный фонд объяснил, какие документы нужны для оформления жилищной субсидии.

Коммунальные тарифы в Николаевской области стремительно растут, однако пенсионеры имеют реальную возможность существенно уменьшить свои платежки — для этого достаточно оформить жилищную субсидию. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд, процедура для пенсионеров максимально упрощена.

Жилищная субсидия — это государственная помощь, которая покрывает разницу между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом домохозяйства. Если расходы на коммуналку превышают установленный для семьи обязательный процент дохода, государство берет на себя остальную сумму. Для жителей Николаевщины это особенно актуально в преддверии отопительного сезона.

Кто из пенсионеров Николаевщины может получить субсидию

Неработающие пенсионеры имеют полное право на оформление жилищной субсидии независимо от того, проживают ли они одни. Даже если вместе с пенсионером зарегистрированы другие люди, это не лишает его права на государственную помощь. Однако в таком случае могут понадобиться дополнительные документы, подтверждающие, что зарегистрированные лица фактически не проживают по этому адресу.

Как подчеркивает Пенсионный фонд Украины, базовый пакет документов для пенсионера, проживающего один, состоит всего из двух бумаг: заявления и декларации о доходах. Это максимально упрощенная процедура, позволяющая быстро получить скидку на коммунальные услуги.

Какие документы нужны для оформления

Стандартный перечень для неработающего пенсионера, проживающего один:

заявление о назначении жилищной субсидии (установленного образца);

декларация о доходах и расходах.

Если же в помещении зарегистрированы другие лица, которые там фактически не живут, дополнительно понадобятся:

справка об учебе или работе зарегистрированного лица в другом населенном пункте;

справка из ЖЭКа, ОСМД или ЖСК о том, что человек не проживает по адресу;

подтверждение оплаты коммунальных услуг по другому адресу;

акт обследования материально-бытовых условий, составленный органом местного самоуправления.

В случае наличия задолженности за коммунальные услуги необходимо предоставить договор о реструктуризации долга или документ, подтверждающий его погашение. Если задолженность оспаривается в суде — соответствующее решение об открытии производства.

Как оформить субсидию: пошаговая инструкция

Подать документы можно одним из нескольких способов:

Лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины — в Николаевской области работает сеть отделений в каждом районе. Через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства. Через уполномоченного представителя местного совета (сельского, поселкового, городского). Онлайн — через веб-портал Пенсионного фонда или мобильное приложение ПФУ. Через портал "Дія" — самый быстрый способ для тех, кто владеет цифровыми навыками.

После подачи документов решение о назначении субсидии принимается в течение 10 дней. Помощь назначается на отопительный или неотопительный сезон отдельно, поэтому в конце августа стоит позаботиться об оформлении субсидии на осенне-зимний период.

Для жителей Николаевской области действуют те же правила, что и для всей Украины — никаких региональных ограничений нет. Главное — вовремя подать правильный пакет документов.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Николаеве 16 августа: коммунальщики предупредили, где отключили водоснабжение и когда завершат ремонт.

Также Politeka сообщала, пенсия в Николаевской области: кому могут прекратить выплату.

Как сообщала Politeka, без электричества и комфорта: вводят графики отключения света в Николаевской области на неделю с 17 по 23 августа.