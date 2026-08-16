Непрацюючі пенсіонери в Миколаївській області можуть суттєво зменшити витрати на комуналку. Пенсійний фонд пояснив, які документи потрібні для оформлення житлової субсидії.

Комунальні тарифи у Миколаївській області стрімко зростають, однак пенсіонери мають реальну можливість суттєво зменшити свої платіжки — для цього достатньо оформити житлову субсидію. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд, процедура для пенсіонерів максимально спрощена.

Житлова субсидія — це державна допомога, яка покриває різницю між вартістю комунальних послуг та обов'язковим платежем домогосподарства. Якщо витрати на комуналку перевищують встановлений для родини обов'язковий відсоток доходу, держава бере на себе решту суми. Для мешканців Миколаївщини це особливо актуально напередодні опалювального сезону.

Хто з пенсіонерів Миколаївщини може отримати субсидію

Непрацюючі пенсіонери мають повне право на оформлення житлової субсидії незалежно від того, чи проживають вони самі. Навіть якщо разом із пенсіонером зареєстровані інші люди, це не позбавляє його права на державну допомогу. Однак у такому разі можуть знадобитися додаткові документи, які підтверджують, що зареєстровані особи фактично не проживають за цією адресою.

Як наголошує Пенсійний фонд України, базовий пакет документів для пенсіонера, який проживає сам, складається лише з двох паперів: заяви та декларації про доходи. Це максимально спрощена процедура, що дозволяє швидко отримати знижку на комунальні послуги.

Які документи потрібні для оформлення

Стандартний перелік для непрацюючого пенсіонера, який проживає один:

заява про призначення житлової субсидії (встановленого зразка);

декларація про доходи та витрати.

Якщо ж у помешканні зареєстровані інші особи, які там фактично не живуть, додатково знадобляться:

довідка про навчання або роботу зареєстрованої особи в іншому населеному пункті;

довідка від ЖЕКу, ОСББ або ЖБК про те, що людина не проживає за адресою;

підтвердження оплати комунальних послуг за іншою адресою;

акт обстеження матеріально-побутових умов, складений органом місцевого самоврядування.

У разі наявності заборгованості за комунальні послуги потрібно надати договір про реструктуризацію боргу або документ, що підтверджує його погашення. Якщо заборгованість оскаржується в суді — відповідну ухвалу про відкриття провадження.

Як оформити субсидію: покрокова інструкція

Подати документи можна одним із кількох способів:

Особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України — у Миколаївській області працює мережа відділень у кожному районі. Через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання. Через уповноваженого представника місцевої ради (сільської, селищної, міської). Онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду або мобільний застосунок ПФУ. Через портал "Дія" — найшвидший спосіб для тих, хто володіє цифровими навичками.

Після подання документів рішення про призначення субсидії ухвалюється протягом 10 днів. Допомога призначається на опалювальний або неопалювальний сезон окремо, тому наприкінці серпня варто подбати про оформлення субсидії на осінньо-зимовий період.

Для мешканців Миколаївської області діють такі самі правила, як і для всієї України — жодних регіональних обмежень немає. Головне — вчасно подати правильний пакет документів.

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