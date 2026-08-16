Пенсионный фонд Украины назвал три причины, по которым пенсионерам во Львовской области могут приостановить выплаты. Рассказываем, как быстро восстановить пенсию — в том числе онлайн.

Подорожание продуктов во Львовской области уже ударило по кошелькам, а теперь часть пенсионеров региона может временно остаться и без самой пенсии — Пенсионный фонд Украины имеет законные основания приостановить выплаты. В законодательстве определено несколько ситуаций, когда средства перестают поступать, а также предусмотрен порядок их восстановления.

Почему ПФУ приостанавливает пенсию: три основные причины

Отсутствие операций по банковской карте более шести месяцев

Это самая распространенная причина приостановки выплат. Если пенсионер в течение шести месяцев подряд не снимал наличные, не оплачивал покупки картой и не совершал никаких онлайн-операций, банк сообщает об этом Пенсионный фонд. Выплату временно приостанавливают для дополнительной защиты средств — чтобы ими не воспользовались посторонние лица.

Непрохождение обязательной идентификации

Это требование касается прежде всего внутренне перемещенных лиц и пенсионеров, которые находятся за пределами Украины более 183 дней в течение года. Если человек не проходит ежегодную физическую или электронную идентификацию, ПФУ останавливает выплаты до момента подтверждения личности.

Трудоустройство после назначения пенсии за выслугу лет

Педагогам и медицинским работникам, получающим пенсию за выслугу лет, прекращают выплаты на весь период работы — если они снова устраиваются по специальности, дающей право на этот вид пенсии. Информацию о трудоустройстве ПФУ получает из соответствующих государственных реестров.

Как восстановить выплату пенсии

Порядок действий зависит от причины, по которой выплаты были приостановлены.

Что делать, если пенсию остановили из-за неактивности карты или непрохождения идентификации

Пенсионеру необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и подтвердить личность. Сделать это можно тремя способами:

Лично — в ближайшем сервисном центре ПФУ.

Дистанционно — через веб-портал электронных услуг ПФУ с помощью "Дія.Підпис".

с помощью "Дія.Підпис". Во время видеоконференции с работником Пенсионного фонда — такая возможность также предусмотрена.

После успешного подтверждения личности выплаты возобновляют. Важно: пенсионеру выплачивают всю задолженность за период, в течение которого средства не поступали.

Что делать, если пенсию за выслугу лет прекратили из-за трудоустройства

В таком случае выплаты восстанавливают только после официального увольнения с должности, дающей право на пенсию за выслугу лет. Никакого дополнительного заявления для восстановления не требуется — ПФУ получает информацию об увольнении из реестров автоматически.

Во Львовской области подать заявление можно через Главное управление Пенсионного фонда во Львовской области или любой территориальный сервисный центр. Вся процедура восстановления бесплатна.

Ранее Politeka сообщала, бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области: украинцам предлагают разные варианты.

Также Politeka сообщала, дефицит хлеба во Львовской области: чем угрожают засуха и падение урожайности.

Как сообщала Politeka, бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области: что доступно для украинцев.