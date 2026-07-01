В Києві скасують безкоштовний проїзд з 1 липня, тож українцям варто заздалегідь врахувати нові умови планування поїздок у міському транспорті.

Стаор відомо, чому в Києві скасують безкоштовний проїзд з 1 липня, передає видання Politeka.

У столиці на літній період змінюються правила користування міським транспортом для школярів і частини пільгових категорій, повідомляють міські служби.

Йдеться про сезонне рішення, яке діє щороку під час канікул. Безоплатний формат, передбачений навчальним періодом, тимчасово призупиняється для учнів.

Натомість школярам пропонують альтернативу — знижку 75% на проїзні квитки. Вона діятиме з 1 липня до 31 серпня та охоплює різні типи міських поїздок.

Придбати квитки можна через застосунок «Київ Цифровий», термінали самообслуговування, сервіс КП «ГІОЦ» або платформи EasyPay.

Доступні варіанти включають безлімітні місячні пакети, абонементи на половину періоду та пакети поїздок різного обсягу — від 46 до 124 переміщень у межах міста.

Окремо уточнюється, що учнівські разові поїздки залишаються доступними, однак пільговий коефіцієнт у такому форматі не застосовується.

Також у цей самий період обмежується безоплатне користування транспортом для курсантів військових закладів, які мають таке право під час навчального року.

Фактично зміни формують нову модель літнього пересування для молоді, де безкоштовний формат замінюється знижковою системою, а місто переходить на сезонне регулювання пільг.

В Києві скасують безкоштовний проїзд з 1 липня, тож школярам і курсантам варто заздалегідь врахувати нові умови планування поїздок у міському транспорті.

Варто зауважити, що зміни носять сезонний характер і стосуються виключно літнього періоду.

Джерело: kyivcity.gov.ua

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