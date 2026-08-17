Із 17 по 19 серпня у Харкові через ремонт трамвайних колій обмежать рух електротранспорту на проспекті Байрона та вулиці Морозова — зміни торкнуться маршрутів №5 і №8, а для пасажирів запустять тимчасовий автобус.

Перерахунок пенсії у Харківській області — не єдина зміна для мешканців регіону: вже з 17 серпня у Харкові на три дні обмежать рух трамваїв на проспекті Байрона та вулиці Морозова через ремонт трамвайних колій.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду, рух електротранспорту призупинять на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вулиці Мухачева. Обмеження діятимуть щодня з 09:00 до 17:00 протягом трьох днів — 17, 18 та 19 серпня.

У ці години трамваї №5 і №8 змінять кінцеву зупинку: замість розворотного кола «Вул. Одеська» вони курсуватимуть до розворотного кола «Вул. Мухачова». Причина змін — ремонт трамвайних колій на цьому відрізку.

На період ремонту для пасажирів запустять тимчасовий автобус №8. Він курсуватиме за маршрутом: розворотний майданчик «Вул. Одеська» — просп. Байрона — вул. Морозова — вул. Мухачева.

Нагадаємо, що проїзд у комунальному транспорті Харкова залишається безкоштовним: це стосується метро, трамваїв, тролейбусів і міських автобусів. Транспортна система фінансується з міського бюджету.

Як об'їхати закриту ділянку

Пасажирам, які зазвичай користуються трамваями №5 та №8 на закритому відрізку, варто скористатися тимчасовим автобусом №8 — він проходить тим самим коридором. Обмеження діють лише в денні години, з 09:00 до 17:00, тож вранці та ввечері трамваї рухатимуться за звичним маршрутом.

Міський голова Ігор Терехов у червні заявляв, що скасовувати безкоштовний проїзд у Харкові поки не планують. За його словами, для прифронтового міста така система є одним із заходів підтримки мешканців і діятиме, поки місто матиме фінансову спроможність її утримувати.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Харківській області: як збільшилися ціни.

Також Politeka повідомляла, пенсія без стажу в Харківській області: хто може отримати соціальну допомогу та скільки виплачують.

Як повідомляла Politeka, топ вакансій в Харківській області: кому готові платити 150 тисяч гривень на місяць.