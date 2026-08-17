С 17 по 19 августа в Харькове из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение электротранспорта на проспекте Байрона и улице Морозова — изменения коснутся маршрутов №5 и №8, а для пассажиров запустят временный автобус.

Пересчет пенсии в Харьковской области — не единственное изменение для жителей региона: уже с 17 августа в Харькове на три дня ограничат движение трамваев на проспекте Байрона и улице Морозова из-за ремонта трамвайных путей.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет, движение электротранспорта приостановят на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до улицы Мухачева. Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 17:00 в течение трех дней — 17, 18 и 19 августа.

В эти часы трамваи №5 и №8 изменят конечную остановку: вместо разворотного круга «Ул. Одесская» они будут курсировать до разворотного круга «Ул. Мухачова». Причина изменений — ремонт трамвайных путей на этом участке.

На период ремонта для пассажиров запустят временный автобус №8. Он будет курсировать по маршруту: разворотная площадка «Ул. Одесская» — просп. Байрона — ул. Морозова — ул. Мухачева.

Напомним, что проезд в коммунальном транспорте Харькова остается бесплатным: это касается метро, трамваев, троллейбусов и городских автобусов. Транспортная система финансируется из городского бюджета.

Как объехать закрытый участок

Пассажирам, которые обычно пользуются трамваями №5 и №8 на закрытом отрезке, стоит воспользоваться временным автобусом №8 — он проходит по тому же коридору. Ограничения действуют только в дневные часы, с 09:00 до 17:00, поэтому утром и вечером трамваи будут ходить по привычному маршруту.

Городской голова Игорь Терехов в июне заявлял, что отменять бесплатный проезд в Харькове пока не планируют. По его словам, для прифронтового города такая система является одной из мер поддержки жителей и будет действовать, пока у города есть финансовая возможность ее содержать.

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