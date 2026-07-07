Подорожание продуктов в Киевской области менее заметно отразилось на некоторых товарах.

Подорожание продуктов в Киевской области остается одной из заметных тенденций на потребительском рынке, сообщает Politeka.

Обновленные данные мониторинга свидетельствуют о постепенном росте стоимости отдельных товаров из бакалейной, молочной и мясной групп.

Наиболее ощутимо за последний месяц подорожал плавленый сыр. Средняя цена упаковки весом 70 грамм достигла 31,76 гривны , что на 4,54 гривны больше, чем в начале июня. Такую динамику связывают с увеличением производственных издержек и изменениями закупочной стоимости сырья.

Также выросла цена вареной колбасы. По состоянию на 6 июля средняя стоимость упаковки массой 400 грамм составляет 182,92 гривны , что на 2,5 гривны превышает показатель месячной давности. На формирование ценников влияют затраты на переработку, логистику и энергоресурсы.

В то же время, подорожание продуктов в Киевской области менее заметно отразилось на черте. Килограмм длиннозернистого пропаренного продукта сейчас стоит в среднем 52,67 гривны , что всего на 1 гривну больше по сравнению с началом прошлого месяца.

Эксперты отмечают, что изменения остаются неравномерными. Быстрее всего на экономические факторы реагируют продукты с более высокой себестоимостью производства, тогда как отдельные позиции бакалеи демонстрируют относительно стабильную динамику.

Аналитики прогнозируют, что дальнейшая ситуация будет зависеть от стоимости сырья, транспортных расходов, цен на энергоносители и уровня потребительского спроса. Именно эти факторы будут определять дальнейшее движение цен в ближайшие недели.

Специалисты советуют покупателям следить за обновлением стоимости товаров, ведь в летний период отдельные категории могут варьироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры и объемов предложения.

Источник: Минфин

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