Подорожание продуктов в Киевской области наиболее ощутимо во фруктовом и молочном сегментах.

Подорожание продуктов в Киевской области фиксируют в ежедневной динамике потребительской корзины на фоне колебаний розничных цен в торговых сетях и изменений средних показателей за июнь-июль 2026 года, передает Politeka.

Аналитические данные показывают неоднородное движение стоимости продовольственных товаров. Часть позиций демонстрирует постепенный рост, другие — резкие колебания в зависимости от поставок, сезона и спроса.

В мясном сегменте свинина грудинка (1 кг) имеет среднюю цену 209,97 грн. По сравнению с июньским уровнем 211,31 грн, зафиксировано незначительное снижение, однако дневные колебания остаются в пределах 199,00–229,00 грн, что отражает нестабильность в сетях.

Во фруктовой категории виноград (1 кг) показывает более выраженную динамику. Средняя стоимость выросла до 305,73 грн. против 294,61 грн. в предыдущем месяце. Разброс между магазинами значителен – от 269,20 до 349,00 грн, что создает разницу доступности для покупателей.

В сегменте молочной продукции сыр плавленый "Ферма Дружба" 55% (70 г) демонстрирует заметные изменения. Текущая средняя цена составляет 32,60 грн, в то время как в июне фиксировали 25,88 грн. Дневные значения колебались от 22,50 до 33,10 грн., что указывает на резкое обновление прайсов в розничных точках.

Удорожание продуктов в Киевской области наиболее ощутимо во фруктовом и молочном сегментах, тогда как мясная группа демонстрирует стабилизацию с незначительными изменениями.

Специалисты рынка отмечают, что разница между торговыми сетями и неравномерность поставок продолжают влиять на структуру потребительских расходов домохозяйств.

Источник: Минфин

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