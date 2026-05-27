Пасажирів попередили про новий графік руху поїздів у Київській області та про важливі зміни.

Новий графік руху поїздів у Київській області торкнеться кількох експресів, що користуються популярністю у пасажирів, повідомляє Politeka.net.

В «Укрзалізниці» пояснюють, що зміни у розкладі пов’язані з проведенням технічних та ремонтних робіт на окремих ділянках залізничної інфраструктури. Такі заходи необхідні для забезпечення безпечного та стабільного курсування потягів, а також для оновлення колійного господарства й технічного обслуговування обладнання.

У зв’язку з цим пасажирів попередили про новий графік руху поїздів у Київській області. Громадян закликають заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед поїздками та враховувати можливі зміни часу відправлення і прибуття під час планування маршрутів.

Як повідомили в «Укрзалізниці», у період з 8 по 14 червня 2026 року електропоїзд №6232 сполученням Фастів-1 – Миронівка курсуватиме за зміненим графіком. Відправлення зі станції Фастів-1 заплановане на 04:46, а прибуття до Миронівки — на 07:26. Упродовж маршруту потяг робитиме зупинки, зокрема на станціях Фастів-2, Паляничинці, Устимівка, Біла Церква, Рокитне, Ольшаниця, Карапиші та інших проміжних пунктах.

Також змін зазнає розклад електропоїзда №6233 Миронівка – Фастів-1. У зазначений період потяг вирушатиме з Миронівки о 09:35 та прибуватиме до станції Фастів-1 о 11:57. Поїзд курсуватиме через Карапиші, Рокитне, Сухоліси, Томилівку, Білу Церкву, Устимівку та інші станції маршруту.

Окрім цього, тимчасовий графік вводиться й для електропоїзда №6237 Миронівка – Фастів-1. Відправлення зі станції Миронівка відбуватиметься о 17:20, а прибуття до Фастова-1 — о 19:41. На маршруті передбачені зупинки на ключових станціях, серед яких Карапиші, Ольшаниця, Рокитне, Чепеліївка, Біла Церква та Фастів-2.

Джерело: Укрзалізниця - Південно-Західна залізниця.

