Безкоштовне житло для ВПО в Київській області залишається доступним через онлайн-платформу «Допомагай», яка допомагає людям знаходити тимчасовий прихисток після втрати власного помешкання, повідомляє Politeka.

Сервіс регулярно оновлює базу оголошень. Власники нерухомості пропонують квартири, будинки та окремі кімнати для проживання без орендної плати.

Один із доступних варіантів розташований у Києві на вулиці Гамаліївська. Йдеться про однокімнатну квартиру, розраховану на жінку з дитиною. Помешкання забезпечене газопостачанням та електрикою, що створює необхідні умови для комфортного перебування.

Ще одну пропозицію розмістили у селі Козлів Переяславського району. Там готові надати трикімнатний будинок для п’яти осіб. Оселя тривалий час не використовувалася, тому потребує облаштування меблями. На території є колодязь, підведено електропостачання, а опалення здійснюється за допомогою печі.

Для тих, хто шукає більш комфортні умови, доступний варіант у селі Романків Обухівського району. На території приватної садиби серед лісової місцевості розташований трикімнатний будинок, який підійде для подружжя або пари без дітей. Відстань до столиці становить близько 18 кілометрів.

Фахівці зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Київській області регулярно оновлюється, тому переселенцям рекомендують стежити за новими оголошеннями та оперативно зв’язуватися з власниками.

Перед заселенням радять уточнювати побутові деталі, кількість вільних місць і додаткові умови проживання. Це допоможе уникнути непорозумінь та швидше знайти відповідний варіант тимчасового прихистку.

Джерело: Допомагай

